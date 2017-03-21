3年了 太陽花暴警還是找不到

2017-03-21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運已滿三週年，當年三二四警方驅離佔領行政院的學生時，有多位民眾被打得頭破血流，打人警察至今仍找不到，朝野立委除呼籲追究相關責任，讓真相水落石出，也將力拚「集會遊行保障法」在本會期三讀通過，保障集會自由。

朝野立委籲究責

立院內政委員會去年五月初審通過「集遊法修正草案」，法案更名為「集會遊行保障法」，將「許可制」改「自願報備制」，並刪除所有罰則。但法案出委員會後，尚待朝野協商冷凍至今。

國民黨團首席副書記長林為洲表示，此刻正是推動集遊法的好時機，國民黨團秉持開放態度，主張廢止集遊法或更開放，未來將在朝野協商提出，「本會期不要再拖了，就讓它三讀通過。」

民進黨立委陳其邁則說，目前卡在行政部門及公民團體有些意見，在「限制區」及「強制排除」兩條文上未有共識，黨團已與行政部門溝通，將擇期和公民團體討論，若有共識後，等施政總質詢結束，本會期就會處理。

陳其邁說，目前中華統一促進黨及愛國同心會常滋擾其他團體，新法將可保障民眾集會遊行安全，不會像國民黨那樣無厘頭說要廢止，打人警察當然要追究，未來執法須配備足以識別的標誌，執勤出現問題事後都能追查。