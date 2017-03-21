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司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說

2017-03-21

〔記者溫于德、錢利忠、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議第四組委員會召集人、前大法官許玉秀，昨旁聽第二組第三次會議，她在會議開始前打電話給最高檢察署檢察官朱朝亮，要朱勸法務部參事陳瑞仁不要一直干預籌委會的決議，她對著電話說「去勸勸他（陳瑞仁）」、「不要一直干預…要克制」，說到激動處還一度拍桌，引起側目。

許受訪避談 陳未回應

許玉秀事後受訪不願多談所指的「決議」為何；相關人士則說，應與陳瑞仁拒絕許擔任會議召集人有關。

據指出，司改國是會議日前排議程時，第三組「權責相副的高效率的司法」以法務部為主，籌備人是部長邱太三，召集人起初是許玉秀，但「法務部系統的人（暗指陳瑞仁等人）認為許玉秀不適任」的消息傳出後，許意外被分到第四組，成為許玉秀不滿陳瑞仁的導火線，導致昨天會議前，許致電朱朝亮時出現語氣激動情況，提高聲量時還直接說出「陳瑞仁」三字。

許玉秀事後被媒體追問時不談陳瑞仁，而說是不解檢察總長顏大和為何批評籌委會，因此找顏溝通有無誤會，並說法務部繼續攻擊民間司改會，法務部可能會被孤立等語。

朱：許致電出於善意

朱朝亮則表示，許玉秀致電是出於善意的提醒，建議他們不要太強勢運作，要好好跟各組溝通，不要被孤立；朱緩頰說許的意見很好，「其間沒有什麼衝突」。

陳瑞仁昨天不在辦公室，未接電話，無法得知其回應。法界人士說，陳、許皆為司改會議成員，彼此對相關議題難免有不同意見。

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  • 前大法官許玉秀（右一）日前主持司改國是會議第四分組會議。（資料照,記者叢昌瑾攝）

    前大法官許玉秀（右一）日前主持司改國是會議第四分組會議。（資料照,記者叢昌瑾攝）

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