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光六擦碰海釣船 海軍：雙方都有責任

2017-03-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕海軍光六飛彈快艇上週與觀光海釣船「北洋號」擦碰，海軍參謀長李宗孝中將昨在立法院說明，初步鑑定結果為雙方都有責任。李表示，當時因天候能見度受限，雷達顯示「一片低雲層」，並未發現「北洋號」。瞭望人員目視發現，雙方雖閃避，但因高速行進，沒有成功迴避。

民進黨立委蔡適應質疑事前為何沒發現「北洋號」？李宗孝表示，當時下大雨，雷達顯示「一片低雲層」，沒有看到小目標。瞭望人員則在約四千碼處（約兩海里）發現，但因海軍正在進行戰術就位，以十五節速度高速行進，對方也高速行進，雖然雙方皆採取迴避作為，但沒有成功。

蔡適應表示，海軍所答的案情與他所掌握的有出入，雷達系統基本上都可標出對方船舶，也會有碰撞警示；據他得知，雷達有發現該海釣船。他擔憂，若雷達有發現、但沒有處置作為，人員便有行政疏失；若如海軍所言，光六飛彈快艇竟搜尋不到一艘海釣船，則代表雷達系統有問題，希望海軍確認清楚。

李宗孝強調，海巡署已完成筆錄，正在比對航跡圖；他說，案發當時，飛彈快艇使用海事收發機，但能見度受限，網路也不通。

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  • 觀光海釣船「北洋號」與海軍光六飛彈快艇擦碰，軍方初步鑑定認為雙方都有責任。（資料照）

    觀光海釣船「北洋號」與海軍光六飛彈快艇擦碰，軍方初步鑑定認為雙方都有責任。（資料照）

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