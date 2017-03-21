中國1500枚飛彈瞄台 我祭多重防護
〔記者羅添斌／台北報導〕根據美、日及我國的報告資料顯示，中國對台針對性部署的彈道飛彈及巡弋飛彈，數量維持在一千四百至一千五百枚左右，且分批進行汰舊換新，威力及精準度逐年提升，對我國家安全產生重大威脅。但我方以高中低空的多層次防禦構成飛彈防禦體系。
國防部昨公開表示，中國已對台部署東風十六型彈道飛彈。軍方官員指出，東風十六型彈道飛彈僅是中國對台針對性部署的一項，我國面臨中國海空軍、火箭軍及兩棲登陸作戰的威脅，至今都沒有停止或減緩趨勢。
在飛彈威脅部分，美國近年提出的中國軍力報告中，認為中國對台部署的短程彈道飛彈（射程在一千公里以內），數量維持在一千兩百枚左右；日本防衛省智庫「防衛研究所」今年初提出的「中國安全戰略報告—不斷變化的中台關係」中，則指中國對台彈道飛彈數量在一千至一千兩百枚左右，日方認為，中國飛彈的精度逐年提升，舊型飛彈戰力也在進行提升。
熟悉飛彈防禦的軍方官員指出，我國評估的數字，是將中國對台針對性部署的彈道飛彈及巡弋飛彈計算在內，合計約有一千四百枚至一千五百枚左右，「數字並不誇大」，而是將真實狀況呈現出來。
官員說，飛彈防禦分為監偵階段及攔截階段，這更顯示我國部署長程預警雷達的重要性，我方必須採取各種有效的措施，以保護「千里眼、順風耳」的安全，才能在一旦中國對台發動飛彈攻擊時，提供飛彈部隊進行高空攔截。
官員表示，兩岸若真的發生戰端，中國對台發動飛彈攻擊，攻勢不會只有一枚或是一波，可能會對全台重要政軍據點同時攻擊、或對同一據點進行多枚飛彈攻擊模式的「飽和攻擊」；目前我國能執行反飛彈作戰的武器系統，就是愛國者三型飛彈與天弓三型飛彈，屆時會由聯合作戰中心指揮，由愛三及弓三飛彈，在距離地表四十至七十公里的高度進行分層攔截。
美方智庫近年建議，台灣應增加具有反飛彈戰力的防空飛彈數量，軍方官員表示，我國目前擁有多套愛國者三型飛彈系統，自製的天弓三型飛彈系統也已進入量產階段；至於反飛彈的能量是否足夠，軍方會依據敵情發展進行檢討調整因應。
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標題：中國1500枚飛彈瞄台 我祭多重防護
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