2017-03-20

〔記者吳柏緯、鍾麗華／台北報導〕籌備超過半年、由總統蔡英文擔任召集人的原住民族歷史正義與轉型正義委員會今將召開首次會議。但由於不滿政府不願面對傳統領域劃設辦法排除私有地的議題，加上露宿凱道抗議近一個月卻未獲重視，原團昨批評政府的轉型正義都是假的；總統府副秘書長姚人多回應，政府從來沒說傳統領域只有公有土地，而是希望分階段處理，轉型正義不是變魔術。

指未納土地正義 原團不滿

紀錄片導演馬躍．比吼質疑，原轉會非正式編制、沒法源基礎，加上沒有調查權，要如何調查真相？原住民青年陣線成員撒丰安則說，除原定議題外，有十二名委員原擬在會中提案討論近來爭議不休的傳統領域議題，但卻陸續受到施壓而撤案。她批評，政府一面說要落實轉型正義卻又一面打壓，非常可惡。

姚人多：轉型正義不是變魔術

對於原民團體質疑原轉會正當性，姚人多解釋，原轉會是政府與原民間的協商機制，沒有前例可循，雖然現階段沒有法律約束力，但這是新嘗試。而且原轉會是費了四個多月時間，各族推派代表產生的，應該給它時間運作看看，如在還沒開會前就質疑機制無效，對這些委員很不公平。

姚人多說，世上沒有一個國家的轉型正義，是從街頭抗議出來的，一定是有一個機制，坐下來好好協商與溝通，這是一條漫漫長路，轉型正義不是變魔術，也不是搞對立，最終目標是要和解，但街頭衝撞對立不可能帶來和解。