國父陵園委員會 學者籲廢除

2017-03-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕位於中國南京的中山陵，是國民黨主席與黨內要員赴中時必去參拜謁陵之地。而依照目前法規，總統府轄下竟還有「國父陵園管理委員會」，該委員會組織條例也尚未廢除，學者說，檢討不合時宜的法規，是落實轉型正義的重要一環，這種法規要廢止，其實很快、很簡單，就看蔡政府有無決心。

總統府發言人林鶴明表示，該組織條例制定後，從未有設置的情形，過去也從未編列預算與人員。總統府代理秘書長劉建忻上會期在立院答詢表示，將會進行檢討修正。

孫中山一九二五年於中國北京病逝後，曾暫厝於香山碧雲寺；國民黨成立葬事籌備處和委員會，並依其遺願在南京建置中山陵，一九二九年六月一日舉行奉安儀式，並立碑「中國國民黨葬總理孫先生於此」。一九四六年七月，國民政府制定了國父陵園管委會組織條例。現行的「總統府組織法」第十七條規定，「中央研究院、國史館、國父陵園管理委員會隸屬於總統府，其組織均另以法律定之。」

根據「國父陵園管理委員會組織條例」，委員會由國民政府特派委員廿一人至廿七人組成，職掌護衛陵墓、管理陵園、辦理陵園建設等工作。只是自國民政府來台後，中山陵早就非我國管轄，這項組織條例六十八年來沒有運作，但也未廢止。

向國父遺像鞠躬 也該廢止

台北教育大學台文所教授李筱峰說，轉型正義不是只停留在白色恐怖、二二八事件與追討不當黨產，還應包括「不民主的轉成民主的」、「有殖民色彩的轉成在地本土的」。因此，包括國父稱謂、向國父遺像鞠躬，以及「國父陵園管理委員會組織條例」等，應在轉型正義過程中全部廢除。

他強調，處理此議題，不會勞民傷財，也不影響民生經濟，卻可以導正民眾觀念，就看蔡政府要不要做而已。成大法律系教授許忠信也說，民進黨是立院多數，要提案廢止這種不合時宜、威權象徵的法令相當簡單。