國民黨早年轉賣4國有地 現總值逾32億
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會週五（廿四日）針對國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得之國有房地召開聽證程序，可望向國民黨追徵十二．四億元。其中，國民黨取得的北市房地大多坐落精華區，例如南京東路「大倉久和飯店」、館前路「合作金庫（總行）」及「建國大樓」、衡陽路「天仁茗茶」等處土地，都曾經是黨產。這些土地已遭國民黨轉賣他人，光以今年一月公告現值計算，總價值高達卅二．二億多元。
以「轉帳撥用」無償取得
包括合作金庫總行、建國大樓、天仁茗茶、大倉久和飯店坐落之土地，在日治時期皆屬日人所有的財產，國民政府來台後，台灣省公產管理處於一九五○年至一九五一年間將這些土地接收登記為國有，一九六○年再「轉帳撥用」予國民黨所有，國產一夕成為黨產。
國民黨取得這四處北市精華地段土地後，隨即於隔年（一九六一年）將這些土地轉賣他人，等於未花一毛錢，就獲得高額的土地利益。此外，天仁茗茶土地甚至是國民黨以「左手轉右手」，先是售予黨營事業裕台公司後，再於二○○三年轉賣給天仁茗茶，層層轉手、層層獲利。
根據黨產會近日公布初步調查報告，國民黨轉帳撥用取得的國有地，大多已被徵收或移轉他人，合計共有四百五十八筆，面積七十三萬餘平方公尺，以今年一月公告現值計算，土地總價值至少九十二億元。
可望向國民黨追徵12.4億元
依照「黨產條例」規定，一旦黨產會認定國民黨以轉帳撥用取得的國有房地時，有「顯不相當對價」的情形，就能向國民黨追徵其價額，並可望以「移轉金額」（移轉時的當期公告現值）計算，追徵共十二．四億多元來挹注國庫。但最後實際追徵的金額，還得再經協商決定。
黨產會委員也說明，若黨產會未來做出行政處分向國民黨追徵價額，國民黨得在一定時間內，將黨產會核定的金額繳給國庫；若國民黨拒絕繳納，黨產會就會移交行政執行署執行。國民黨屆時若不服行政處分，也可依訴願法規定，提起行政救濟。
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