中企建設南海島礁 美議員提案制裁

2017-03-19

〔編譯張沛元／綜合十八日外電報導〕中國官員日前透露將加速在今年內展開與菲律賓有主權爭議的南海黃岩島上設置環境監測站的準備工作，引發菲律賓政府關切，擔心此舉恐怕是中方宣布防空識別區的前奏。在此同時，兩名美國國會參議員提出勢必觸怒中國的相關法案，要求制裁協助在東海與南海大興土木的中國企業，以及禁止核發赴美簽證給牽涉相關活動的中國人。

曾投身去年美國總統大選共和黨黨內初選、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐，與馬里蘭州民主黨參議員卡丁十五日提出「南海與東海制裁法案」修正版，內容除了立法禁止核發對協助在南海與東海大興土木的中國人赴美簽證外，也制裁協助此等興築的中國公司，以及在知情的情況下為遭制裁的個人或實體促進或進行大量金融轉帳的外國金融機構。法案點名應特別關注如中國海洋石油總公司等十多家中國企業是否介入此一活動。

中方稍後表示堅決反對此一法案，中國外交部發言人華春瑩甚至痛批該法案反映出美國國會議員的狂妄與無知，中方在釣魚島和南海問題上的立場既一貫又明確。

值此美國國務卿提勒森訪中之際，中國在南海島礁上大興土木的問題再度浮上檯面。中國海南省三沙市委書記與市長肖傑十三日表示，會在今年內「繼續推進西沙北礁、浪花礁、華光礁、玉琢礁、磐石嶼和中沙黃岩島環境監測站前期工作」。

由於菲律賓將中國國家主席習近平保證不會把黃岩島修建為人工島的承諾解讀為中方不會在黃岩島新造任何設施，肖傑的發言自然引起菲國政府關切，總統府馬拉坎南宮發言人阿貝拉十八日表示，已就此向中方查詢報導的真實性。菲律賓最高法院大法官、南海仲裁案菲國法律團隊要員卡皮奧警告，若中國完成黃岩島設施興築，將可透過雷達站監控整個南海，「下一步恐怕就是宣布防空識別區」。