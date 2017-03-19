中企建設南海島礁 美議員提案制裁
2017-03-19
〔編譯張沛元／綜合十八日外電報導〕中國官員日前透露將加速在今年內展開與菲律賓有主權爭議的南海黃岩島上設置環境監測站的準備工作，引發菲律賓政府關切，擔心此舉恐怕是中方宣布防空識別區的前奏。在此同時，兩名美國國會參議員提出勢必觸怒中國的相關法案，要求制裁協助在東海與南海大興土木的中國企業，以及禁止核發赴美簽證給牽涉相關活動的中國人。
曾投身去年美國總統大選共和黨黨內初選、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐，與馬里蘭州民主黨參議員卡丁十五日提出「南海與東海制裁法案」修正版，內容除了立法禁止核發對協助在南海與東海大興土木的中國人赴美簽證外，也制裁協助此等興築的中國公司，以及在知情的情況下為遭制裁的個人或實體促進或進行大量金融轉帳的外國金融機構。法案點名應特別關注如中國海洋石油總公司等十多家中國企業是否介入此一活動。
中方稍後表示堅決反對此一法案，中國外交部發言人華春瑩甚至痛批該法案反映出美國國會議員的狂妄與無知，中方在釣魚島和南海問題上的立場既一貫又明確。
值此美國國務卿提勒森訪中之際，中國在南海島礁上大興土木的問題再度浮上檯面。中國海南省三沙市委書記與市長肖傑十三日表示，會在今年內「繼續推進西沙北礁、浪花礁、華光礁、玉琢礁、磐石嶼和中沙黃岩島環境監測站前期工作」。
由於菲律賓將中國國家主席習近平保證不會把黃岩島修建為人工島的承諾解讀為中方不會在黃岩島新造任何設施，肖傑的發言自然引起菲國政府關切，總統府馬拉坎南宮發言人阿貝拉十八日表示，已就此向中方查詢報導的真實性。菲律賓最高法院大法官、南海仲裁案菲國法律團隊要員卡皮奧警告，若中國完成黃岩島設施興築，將可透過雷達站監控整個南海，「下一步恐怕就是宣布防空識別區」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 張育成春訓首安 美技登MLB官網
- 身障設計師捐禮服 義賣助家扶
- 嘉義區漁會改選 黃派大勝對手
- 川普再咬歐巴馬監聽 不甩英否認介入
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 反制中媒鏡頭避國旗 國民黨打造國旗大講台
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 助陣喬感情債 高一生挨砍2刀亡
- 自由廣場》台灣政府說了甚麼？
- 日月潭漁會選會代 不足額參選
- 會談冷淡沒交集 川普嗆假新聞
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 中林路又塌陷 中油緊急關閉8管線
- 北市公園違停去年3500件 松壽廣場佔過半
- 焦點評論》國防自主優先 軍售非照單全收
- 川普晤梅克爾 各說各話
- 機捷一段票比兩段票貴 A7居民促降價
- 傳美將售台先進火箭 射程逾200公里
- 馬為吳站台 再批洪「一中同表」主張
- 巴黎機場驚恐 奪軍槍男遭擊斃
- 課審委員須改聘 12年國教領綱確定重審
- 垃圾不落地 斗南4.3起上路
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 《健康聚寶盆》短傷口恢復快 週末拉臉週一見人
- 堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
- 世青花式滑冰賽》林仁語傷很大 放眼世錦賽
- 未取得建照 亞太美國外僑學校開挖挨轟
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 高中排球聯賽》豐商今戰福誠 問鼎4連霸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中企建設南海島礁 美議員提案制裁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分