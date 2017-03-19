打臉川普 庫克︰全球化對世界是好的

2017-03-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕科技巨擘「蘋果」公司執行長庫克十八日首度應邀在北京的「中國發展高層論壇」會議開幕日上發表演說，挑戰美國總統川普力斥的全球化，但也沒明說要把生產線留在中國。

「中國發展高層論壇」是由中國政府在二○○○年創立，此次邀請庫克就「全球化新環境下的創新」發表演講。庫克告訴與會的中國高官及全球商界領袖，全球化「大體上對這個世界是好的」，但非雨露均霑各國，以致產生問題；但「最糟糕的事情會是——因為它沒幫到每個人——就說它不好，然後變得少做。」他要大家看看，現實世界裡「那些……自我孤立的國家」，就會知道反全球化「對他們的民眾是不好的。」

儘管庫克並未就此承諾蘋果生產線續留中國，上述論點仍稍微安撫了「世界工廠」地位正岌岌可危的中國。

但庫克不只談全球化，還提到資料隱私問題，並強調那是蘋果價值之一。庫克說，蘋果的加密只有用戶端讀得到訊息，避免「駭客之類」入侵手機，「我們認為民眾該擁有他們的個人資料，也應能掌控他們的資料」。不過，庫克只點到為止，完全不提蘋果去年力抗聯邦調查局要求解鎖恐怖份子手機。

鑑於中國六月將上路要求資訊業者出賣客戶以配合政府調查的「網路安全法」等規定制度，庫克顯然避開此一敏感議題。

美國《華爾街日報》指出，這是外國企業與中國做生意「人在屋簷下，不得不低頭」的一貫反應。