G20財長聲明 棄守對抗保護主義
美中立場分歧 貿易缺乏共識
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕連兩天在德國巴登巴登（Baden Baden）集會的廿國集團（G20）財長會議十八日閉幕，因為美國的堅持，以致各國在共同聲明中棄守「對抗保護主義與氣候變遷」的承諾。這場會議因美、中兩國在貿易議題上立場分歧、針鋒相對，未達成承諾「自由貿易」的共識。美國財長要求G20應承認「貿易必須公平」；中國財長則發表聲明稱，G20應「堅決反對」保護主義。中方堅持各國須承諾遵守現行世界貿易組織（ＷＴＯ）貿易體系，劍指美國新貿易政策取向。
也未承諾對抗氣候變遷
路透報導，G20財長會議於近閉幕時刻仍僅同意各國將「中止競爭性貶值」，以及警告匯率波動風險；在貿易上，僅提及需要強化貿易對經濟的貢獻，打破G20已有十年之久、一再重申支持自由貿易和反保護主義的傳統；在氣候變遷議題方面，由於美國川普總統認為氣候暖化是「騙局」一場，削減環保預算，使G20財長也未如同以往般承諾支持相關遏止氣候暖化的資金援助。
川普政府考慮採取如邊境調整關稅等保護主義式貿易措施，抑制外國進口、鼓勵製造業設廠，以創造美國的就業機會，此一立場和中國、歐洲發生衝突。德國央行總裁魏德曼直言，「這不是一個好的會議結論」。法國財長沙班表示，若無法達成協議，G20領袖將在漢堡峰會時介入。
會議協商直到逼近閉幕時仍陷僵局。一位官員指出，「除非出現最後一分鐘奇蹟，否則在貿易上不會有共識」。據指出，G20輪值主席國德國在貿易上提出的新折衷文字，遭美方拒絕；德國因應美國顧慮的較早版本倡議，則被法國、英國、義大利、巴西和歐盟代表拒絕。
美國財長努勤會前曾表示，川普政府無意掀起貿易戰，但需要重新檢視某些貿易關係，以對美國勞工更公平。G20官員表示，美方準備願意接受「自由和公平」的貿易，「公平」涵義可開放詮釋；中方則強調有利的ＷＴＯ「規則基礎」。
美國華府新近立場認為，中國二○○一年加入ＷＴＯ後經濟不斷成長獲益，美國經濟卻減緩、製造業嚴重流失。加拿大智庫國際治理創新中心全球經濟主任隆巴迪（Domenico Lombardi）指出，「中國在多邊體系下，一直能夠取得良好進展，還能在灰色地帶發揮影響力」，川普政府則支持「公平競爭」貿易，尤其反對中國政府「補貼」造成的種種市場扭曲現象。
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標題：G20財長聲明 棄守對抗保護主義
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