「中國製造2025」美憂威脅國安

2017-03-19

德批破壞公平競爭環境

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國全國人大、政協兩會甫落幕，議題之一的「中國製造二○二五」引發歐美高科技業者擔憂。美國會聽證會上，業界及美中經濟與安全審議委員會（ＵＳＣＣ）代表直言，北京提供鉅額資金並投入大量資源在電腦、網路、機器人等尖端產業，可能威脅美國國家安全；德國產業及學界則指出，中國國企接受政府補貼，破壞全球公平競爭的環境。

傾政府之力 鉅額補貼尖端產業

中國政策推動在二○二五年之前創造出十大高科技製造業，近五年內擬提供數千億美元融資，協助如機器人、再生能源、新能源車、飛機製造等領域發展，引發歐美國安威脅及不公平競爭的擔憂。

德國墨卡托中國研究中心報告指出，中資企業近年來在西方國家大肆收購，就是北京在背後推動，旨在取得關鍵技術及大規模技術轉讓；中國欲藉此來控制全球供應鏈中可長期獲利的部份，將進一步威脅已開發國家目前的科技領先優勢。

歐企被迫交出先進技術

中國歐洲商會日前長篇報告批評，不但中國對國有企業的鉅額補貼，外商永遠無法追趕，且北京利用中國近期的「市場准入」來施壓，「歐洲企業正面臨交出先進技術的強烈壓力」；以電動車為例，中國對本土電動車廠大量補貼不只已違反進入世界貿易組織（ＷＴＯ）的承諾，外國車廠現在還面臨被迫交出電池技術給中國合作夥伴，以換取在中國生產和銷售。

亮點（Flashpoint）科技顧問公司資深分析師寇斯特羅在美國會聽證會上指出，電腦和網路將進入量子世代，中國政府對該領域大量投資，欲二○三○年前建構出「全球量子通訊網」，且去年就發射第一顆稱為「墨子」的量子衛星，通訊無法被竊聽；若美國任由中國制訂技術標準，未來美國競爭力和國家安全堪憂。

研究機構Intersect360（三六○交叉）執行長史奈爾也表示，中國傾中央政府的力量和資源，全力發展具戰略重要性的產業領域，過程不透明，外界難以瞭解，而中國在超級電腦方面已超越美國，對美國未來商業發展、國家安全恐造成負面衝擊。美中經濟與安全審議委員會副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）則擔憂，川普政府對於科技等方面的投資減少，可能讓美國未來缺乏競爭力。