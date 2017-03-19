玻利維亞原民 全球「心」最好

2017-03-19

80歲心臟 似50歲美國人

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國研究人員十七日指出，玻利維亞的亞馬遜「奇美內」族（Tsimane）原住民有著全世界最強健的心臟。發表在醫學期刊「刺胳針」的研究指出，四十至九十四歲的奇美內人中，十個有近九個沒有罹患心臟病的風險。研究人員認為，該原住民只求維生的生活方式是其動脈硬化程度全球最低的主因。

奇美內族人心臟 全球最強

約有一萬六千名奇美內族人生存於玻利維亞低地亞馬遜雨林的曼尼奎河（Maniqui）流域。為了該研究，新墨西哥大學的研究人員於二○一四年與一五年間，對七○五名四十至九十四歲的奇美內族成年人進行心臟的電腦斷層掃描，結果發現八十五％毫無罹患心臟病的風險，十三％為低風險，僅三％為中、高風險。相較之下，四十五至八十四歲的美國人中，約半數是心臟病的中、高風險群。

只求維生 動脈硬化程度低

若以年齡層觀之，在四十五歲時，奇美內族幾乎無人出現冠狀動脈鈣化（ＣＡＣ）現象，反觀有二十五％美國人呈現此跡象；七十五歲時，三分之二的奇美內人無此症狀，美國人則有八十％出現該症狀。該研究說，一位八十歲的奇美內人，其心臟與動脈健康狀況相當於五十多歲的美國人。

奇美內人的生活與數千年前的人類祖先差別不大。他們十七％的飲食來自狩獵，包括獵野豬。七％來自捕撈淡水魚，包括食人魚與鯰魚。其他則來自家庭農耕，比如種植稻米、玉米、木薯與大蕉。採集來的水果、堅果也是他們的主食。研究發現，他們七十二％的熱量來自碳水化合物，美國則為五十二％。他們十四％的熱量來自脂肪，美國則為三十四％，他們攝取的飽和脂肪也少很多。美國人與奇美內人皆有十四％的熱量來自蛋白質，但後者食用較多的瘦肉。總而言之，他們攝取非加工的高纖碳水化合物以及低脂食物，並且不抽菸。

不菸多動 攝取非加工食物

奇美內人勞動力十分可觀，一天勞動四到七小時；以步行來看，男性平均每天走一萬七千步，女性為一萬六千步，年過六十歲者，平均每天也走路超過一萬五千步。反觀現代人每天走上一萬步並不容易。不過，奇美內人平均壽命為七十歲，開發中國家則為八十歲，研究人員說，除了心臟病外，他們的疾病罹患率非常高，特別是傳染病。

英國格拉斯哥大學教授薩塔爾說，奇美內人的飲食與近來指稱碳水化合物不健康理論相反，現代人可向奇美內人學習的就是攝取完全未加工的食品與極低的飽和脂肪，加上不抽菸、多運動，動脈硬化的風險自然降低。