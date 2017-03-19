玻利維亞原民 全球「心」最好
80歲心臟 似50歲美國人
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國研究人員十七日指出，玻利維亞的亞馬遜「奇美內」族（Tsimane）原住民有著全世界最強健的心臟。發表在醫學期刊「刺胳針」的研究指出，四十至九十四歲的奇美內人中，十個有近九個沒有罹患心臟病的風險。研究人員認為，該原住民只求維生的生活方式是其動脈硬化程度全球最低的主因。
奇美內族人心臟 全球最強
約有一萬六千名奇美內族人生存於玻利維亞低地亞馬遜雨林的曼尼奎河（Maniqui）流域。為了該研究，新墨西哥大學的研究人員於二○一四年與一五年間，對七○五名四十至九十四歲的奇美內族成年人進行心臟的電腦斷層掃描，結果發現八十五％毫無罹患心臟病的風險，十三％為低風險，僅三％為中、高風險。相較之下，四十五至八十四歲的美國人中，約半數是心臟病的中、高風險群。
只求維生 動脈硬化程度低
若以年齡層觀之，在四十五歲時，奇美內族幾乎無人出現冠狀動脈鈣化（ＣＡＣ）現象，反觀有二十五％美國人呈現此跡象；七十五歲時，三分之二的奇美內人無此症狀，美國人則有八十％出現該症狀。該研究說，一位八十歲的奇美內人，其心臟與動脈健康狀況相當於五十多歲的美國人。
奇美內人的生活與數千年前的人類祖先差別不大。他們十七％的飲食來自狩獵，包括獵野豬。七％來自捕撈淡水魚，包括食人魚與鯰魚。其他則來自家庭農耕，比如種植稻米、玉米、木薯與大蕉。採集來的水果、堅果也是他們的主食。研究發現，他們七十二％的熱量來自碳水化合物，美國則為五十二％。他們十四％的熱量來自脂肪，美國則為三十四％，他們攝取的飽和脂肪也少很多。美國人與奇美內人皆有十四％的熱量來自蛋白質，但後者食用較多的瘦肉。總而言之，他們攝取非加工的高纖碳水化合物以及低脂食物，並且不抽菸。
不菸多動 攝取非加工食物
奇美內人勞動力十分可觀，一天勞動四到七小時；以步行來看，男性平均每天走一萬七千步，女性為一萬六千步，年過六十歲者，平均每天也走路超過一萬五千步。反觀現代人每天走上一萬步並不容易。不過，奇美內人平均壽命為七十歲，開發中國家則為八十歲，研究人員說，除了心臟病外，他們的疾病罹患率非常高，特別是傳染病。
英國格拉斯哥大學教授薩塔爾說，奇美內人的飲食與近來指稱碳水化合物不健康理論相反，現代人可向奇美內人學習的就是攝取完全未加工的食品與極低的飽和脂肪，加上不抽菸、多運動，動脈硬化的風險自然降低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- 中林路又塌陷 中油緊急關閉8管線
- 美財長：美國要自由公平且均衡貿易
- 黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
- 僅賽格威較威 桃猿洋將「投」大
- 自由廣場》一中政治教育
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 焦點評論》國防自主優先 軍售非照單全收
- 天天可換巢 日租房暗藏「淫」憂
- 鷹揚八卦高峰期 就剩今天囉
- 舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛
- 避免干擾調查 學界要求即起請假
- 魚池香茶巷 櫻花期倒數
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會
- 光華六號飛彈快艇 自製31艘
- SBL》首獲年度第一隊 李維哲︰以為會是小四
- 尿道被塞發泡填縫劑 醫呼︰被抓漏了
- 蔡依林噴無名火 封口拒聊錦榮
- 海釣船擦撞光六快艇 16釣客平安
- 【微小說】溫柔的凝視
- 川普再咬歐巴馬監聽 不甩英否認介入
- 兩岸監督條例朝野6版本 本週審查
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 日月潭漁會選會代 不足額參選
- 前田敦子讓人沒食慾 一餐熱量是女性3倍
- 微菌能治病 聯盟成立要好好研究
- 〈離開的勇氣〉別當不幸福的勝犬
- 資產29億 「華興」最有錢育幼院
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 嘉義區漁會改選 黃派大勝對手
- 《金科長》南宮珉打敗李英愛 笑登收視王
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
標題：玻利維亞原民 全球「心」最好
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email