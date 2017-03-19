機捷訊號異常 昨晨排除

2017-03-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕營運不到一個月的桃園機場捷運，北上列車於前晚發生誤點。桃園大眾捷運公司昨表示，原因是A11坑口站區的號誌無線電訊號微弱，出現問題後改以手動降速行駛，昨清晨已搶修完畢，昨天各班車行駛都很正常。

至於訊號微弱的原因，桃捷公司研判是環境因素造成電子干擾，例如PM2.5、水霧、軌道鐵鏽等，因自動號誌安全係數設定值很高，系統特別敏感。

機捷A11坑口站的北上自動號誌系統，前天傍晚出現訊號微弱的異常狀況，約晚上六點起，列車就有誤點現象，但因時間都不到一分鐘，旅客並未察覺。到了晚上十點後，誤點變得嚴重，晚上十點至十一點的班車走走停停，平均誤點十五至廿五分鐘，共有八班車、約四五○名旅客受到影響。

桃捷公司董事長劉坤億說明，根據「桃園大眾捷運系統旅客須知」第廿二條規定，因緊急事故導致必須疏散旅客，旅客可於七天內要求退票；第廿三條則規定，因系統故障致旅客受困車廂逾廿分鐘者，每廿分鐘發放一張一次票，前天誤點情況並未構成賠償要件。

其中，前天晚上十一點從中壢出發的末班車，直到昨天凌晨十二點半才到達A1台北站，由於誤點十五分鐘，導致無法銜接台北捷運各路線，旅客只好搭計程車，抱怨不已。

桃捷公司指出，由於A11坑口站區的號誌無線電訊號微弱，導致列車無法自動高速行駛，最後改採降速，以時速廿五公里、手動駕駛方式通過該區段；營運結束後，英國西門子、高鐵局捷工處、桃捷工程師漏夜檢查並進行系統重置作業，號誌系統已恢復正常。

再度凸顯無線電訊號傳輸問題

桃園機場捷運在去年底驗收時，就曾發生因無線電訊號傳輸死角，導致列車緊急煞車、滑軌，前天機捷誤點，再度凸顯無線電訊號傳輸系統的問題。

據悉，機場捷運是透過「天線系統」傳輸無線電訊號，這類似行動電話架設基地台、中繼站方式，但無線傳輸難免有死角，機捷驗收時就問題頻傳，桃園市長鄭文燦當時認為，緊急煞車、滑軌等問題都與無線電訊號傳輸死角有關，指示「該換就換」。

劉坤億表示，正爭取中央補助購買「高壓軌道清洗車」，以減低環境因素對號誌系統的干擾。