地方諸侯壓力 交部︰不會都買單

2017-03-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院本週將公布前瞻基礎建設計畫，當中列了廿多項軌道計畫，交通部說明，從去年五二○蔡政府就任以來，交通部即開始研擬卅年軌道發展計畫，經過密集討論，將最重要且八年內可看到成果的計畫，納入這次前瞻基礎建設當中。不過，有學者直指，部分案子顯然是為兌現地方諸侯選舉承諾而提出，並未做整體考量。

納入前瞻計畫拿到預算 就會執行

交通部長賀陳旦表示，雖然地方政府要求的確不可避免，但相關建設計畫都與國發會共同根據審議要點，進行需求、可行性、財務自償等原則審查，交通部不至於地方有需求者都買單，但只要是排入前瞻計畫拿到預算的項目，都會進行。

環島鐵路是骨幹 首要將南迴電氣化

對於台灣整體鐵路路網規劃，交通部表示，環島鐵路是大眾運輸基礎骨幹，首先要做的就是將環島鐵路瓶頸路段都改善，像是將南迴電氣化、只有單軌的路線雙軌化、經過都市發展密集區域就高架或地下化。接下來就是在環島鐵路的架構下，思考將接駁做得更好，像是南迴線沒經過的恆春就建設支線，新竹、台南輕軌計畫都與台鐵車站連結，讓更多民眾願意搭乘大眾運輸。最後，就是根據地方反映的需求進行考量，像是基隆輕軌等。

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，軌道運輸前瞻性計畫第一是從需求導向來看，第二就是成本效益分析，以目前情況看來，許多鐵路建設運能都還沒到需要花大錢新建、優化，畢竟軌道建設相當昂貴，運量是否足以平衡成本才是大問題。政府應明確對外說明，這些計畫如果不做，什麼時候就無法滿足民眾需求。

興建維護成本高 學者促評估效益

淡江大學運管系副教授陶治中表示，台灣每個縣市都在要求軌道建設，政府應先訂定高鐵、台鐵、捷運的分工角色，畢竟鐵路不光是興建成本，之後維護、營運成本也非常高，沒有一定運量，一定會虧本。德國就要求人口兩百萬以上的城市要有輕軌或捷運的規定。這次計畫中要興建輕軌的部分，應該好好評估成本與效益，台灣如果沒有好好思考，虧本的部分就是年輕人繳稅去補貼，甚至後代子孫都要去負擔。