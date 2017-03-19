打通路網 軌道建設拉近台灣

2017-03-19

東西部、南北台兼顧 帶動地方發展

〔記者謝武雄、蔡彰盛、丁偉杰、洪瑞琴、王秀亭、張存薇、花孟璟、鄭瑋奇／綜合報導〕行政院即將端出「前瞻基礎建設計畫」，其中有多項是軌道基礎工程，包括嘉義、桃園、台南鐵道高架及地下化，以及新竹、台南輕軌路網，東部則有鐵路雙軌化等。民眾無不期待大眾運輸任督二脈打通、路網連結，台灣距離拉近後，帶動地方發展。

桃園鐵路地下化起點是新北市鳳鳴，進入桃園市後直抵平鎮區，全長十七．九公里，目前有桃園、內壢、中壢三座車站，未來將增設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等五座通勤車站。

地下化後 桃園、中壢站全面更新 前後站打通

桃園市長鄭文燦表示，桃園鐵路地下化後，沿線將消除廿處平交道、八座陸橋、八處地下道，並增加廿五公尺寬的綠帶，解決台一線壅塞問題。更重要的是，桃園、中壢火車站將全面更新，前後站打通，加速桃園、中壢的後站地區建設。住在桃園後站的黃姓民眾說，後站居民都很期待鐵路地下化後，帶動後站地區建設。

大新竹輕軌路網工程將利用現有幹道，串聯新竹市中心、新竹科學園區、高鐵特定區以及竹北市區四大區域。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，初步規劃大新竹輕軌路網工程將採雙循環行駛，將以現有道路為基礎，在中央分隔島上採高架、雙向通車，每小時可達四十公里。他強調，大新竹輕軌路網將可讓民眾準時到達目的地，不受塞車之苦。

嘉義市鐵路高架化源於嘉義市區目前因縱貫線鐵路阻礙沿線兩側整體發展，高架工程起點位於牛稠溪北端，工程終點位於嘉義縣水上鄉北回歸線附近之新車輛基地南端，規劃路線全長約十．九公里（實際鐵路高架段長度約七．九公里）。地方同樣期待完工後改善交通安全問題，提升經濟發展。

台南市區鐵路地下化，北起永康大橋站附近，南至生產路以南附近，全長八．二三公里；台南市先進運輸系統（輕軌）則包括平實轉運站至永華市政中心（十一．九公里）的府城橫貫線（綠線），還有台鐵大橋站至林森站（八．六公里）的中華環線（藍線）。

台南市府表示，完工後將翻轉台南印象，讓城市躍升。許多民眾也樂見輕軌建設開啟交通新里程碑，但也憂心經費龐大，「最終還是一場夢」。

環島鐵路電氣化就差南迴 地方盼提早完成

環島鐵路電氣化路網中，南迴線及屏東縣潮州至枋寮段，是尚未電氣化的最後一哩路。南迴線西起枋寮站，東至台東站；潮枋段北起潮州站，南至枋寮站。

台東縣副縣長陳金虎指出，地方很希望提早完成，但因目前只能壓縮在夜間短暫施工，要加快速度，就必須縮減車班時間，希望中央能協助解決。太麻里鄉民葉誠政表示，完工後搭車更舒適，若全面雙軌化一併施工會更棒。

花東鐵路雙軌化 應可解決一票難求問題

國發會委員會議二月剛通過交通部提報的「花東地區鐵路雙軌電氣化可行性研究」，交通部鐵工局主秘溫代欣表示，花東鐵路總長一六二公里，花蓮站至南迴線知本站間的一○七．八公里仍是單軌運行，目標是一○七年底完成綜合規劃、一一五年六月全線完工，屆時班次可增加一倍。

花蓮南區玉里鎮選出的縣議員王燕美說，鐵路雙軌化之後，可解決一票難求的問題，希望政府加快速度。