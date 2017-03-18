彈性 解套一例一休// 勞動部拆彈 瓦斯業納4週彈性工時

2017-03-18

〔記者黃邦平、鄭琪芳／台北報導〕「一例一休」、「七休一」引爆爭議，近來連各縣市首長都紛跳出來喊話或吐槽。勞動部昨起預告汽車貨運業將納入勞動基準法「八週彈性工時」適用行業，政務次長郭國文昨證實，瓦斯零售業和瓦斯批發業近日也將預告納入「四週彈性工時」。勞動部罕見的接連預告將指定部分行業納入彈性工時，外界猜測應是打算以這種「彈性」做法，分行業別「拆彈」，為一例一休爭議尋求解套。

視行業特性 可個案審查

勞動部副司長黃維琛指出，這兩個行業分別經營桶裝瓦斯批發和零售，與民生關聯大，要配合消費者的使用習慣，尖峰與離峰落差大，也因為工作辛苦、流動大，導致人力不足，加上法令規定瓦斯零售業店面只能存放六桶瓦斯，必須隨時補充，都是考量納入的原因。

黃維琛說，瓦斯批發和零售業過去都沒有申請過，去年申請後經過多方考量才同意考慮指定納入適用；但適用行業若要彈性調整工時，仍需經過工會或勞資會議同意。

勞動部接二連三打算新增指定適用彈性工時行業，是否打算以此解套爭議？黃維琛強調，納入彈性工時要依照個別行業特性，勞動部會審慎評估是否確實有彈性需求，要依照個案狀況判斷，不會是通例。

比8週寬鬆 40行業適用

四週彈性工時規範比八週彈性工時還寬鬆，多數適用的行業都屬服務業，當年是因擴大勞基法適用範圍才新增這項規定；目前勞動部指定四十個行業適用，加油站業、銀行業、證券業、電影片映演業等，還特地在勞基法本文中明訂，「八十五年十二月二十七日修正施行前」已適用勞基法的行業，除了農林漁牧業以外，都不能適用四週彈性工時。

業者有疑問 一成沒列入

北市液化氣體燃料同業公會理事長林廷忠表示，為了因應「一例一休」，瓦斯公會爭取分裝廠及瓦斯行納入彈性工時，勞動部雖同意瓦斯批發及零售納入，但日前又發函指分裝廠不屬於批發或零售，不可適用彈性工時，估計仍有近一成未兼營批發的小分裝廠無法適用彈性工時，生意勢必受到影響，瓦斯公會將繼續爭取適用。

瓦斯業者抱怨，瓦斯公會去年八月就發函勞動部，爭取瓦斯行及分裝廠同時適用彈性工時，但勞動部直到去年十二月二十八日才召開勞動基準諮詢會議；之後又拖快三個月，效率令人質疑。