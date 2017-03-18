基隆-南港輕軌 2022年通車

2017-03-18

〔記者林欣漢、鄭瑋奇／綜合報導〕基隆要蓋輕軌了！

總統：基隆30年最大建設

總統蔡英文昨下午在基隆火車站，宣布將斥資八十一．三億元打造Tram-Train輕軌系統，路線為從基隆到南港的「國際郵輪母港線」，軌距與台鐵同為一○六七mm，將利用台鐵七堵到南港的第三軌共軌運行，全線十九公里，沿線約有七十萬人受惠，預計二○二二年通車。

交通部鐵路改建工程局主秘溫代欣指出，目前台鐵基隆到七堵有兩股軌道，七堵到南港有三股軌道，預計獨立出第三股軌道讓輕軌使用，是國內首創的複合式輕軌系統。

全線9站 斥資81億打造

輕軌除原有的台鐵八站外，另在南港展覽館站對面加設一個終點站。溫代欣說台鐵第三軌從汐止往南港方向，在從地面轉入地下過大坑溪後，受限路幅需要併入既有兩軌當中；為有效增加運能，決定將第三軌沿南港路從地底深十八公尺爬上路面，預計要增設三百公尺軌道，並直接拉到新設的南港展覽館站。

目前基隆到南港每小時三班台鐵，完成之後台鐵加上輕軌班次每小時六班，班次更為密集，輕軌時速約七十公里，基隆台北行車時間約卅至四十分鐘。民眾抵達終點後可直接轉搭台北捷運文湖線、板南線，未來也會與高鐵南港站串連，擴大轉運效益。

基隆到南港輕軌總經費約新台幣八十一．三億元，新建的南港展覽館站就要廿七億元，主要是大坑溪路段要從地下十八公尺深拉到平面的工程，另外買車十五億、蓋維修基地十六億，至於興建經費如何分攤，目前未敲定。

「這將是卅年來基隆最大的建設！」蔡英文表示：「基隆人期盼捷運幾十年，歷任政府都做不到，我們一定會做到，這不只是一條軌道，會把它視為區域整體發展的一環，結合基隆市港再生計畫、基隆河谷發展計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級。」

蔡英文指出，基隆連結南港之後，空港、海港就是一條線，北北基桃的生活圈、產業鏈，全都會串在一起，卻又能夠保持每個地方的生活特色和產業利基，過去很多人只會講「北北桃」，要把「基隆」放回去，「北北基桃」要共生共榮，一起發展。

台鐵＋輕軌 每小時6班

交通部長賀陳旦表示，為避免技術上受制於人，一開始就評估採行通用的技術系統，這套Tram-Train輕軌系統是最新的技術，歐洲已有廿五個城市採行，他有向總統承諾，朝四年通車方向努力，不會像機捷一拖廿年。

立委蔡適應指出，Tram-Train輕軌系統具有可行駛在一般路面與軌道特性，符合基隆的需求。

基隆市長林右昌說，軌道共享大幅降低舖設新路所需購地、建置新軌道與機電系統的經費，就待下週行政院院會做最後確定。