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嘉市警播中國反貪片 警署調查
2017-03-18
〔記者邱俊福、王善嬿、陳璟民／綜合報導〕針對嘉義市警察局第二分局播放中國反貪影片的爭議事件，警政署昨強調，已請督察室指派專人深入調查，如有違失，將依規定懲處並調整職務。
若有違失 將懲處並調整職務
嘉義市二分局被爆料去年底聯合勤教會議部分政風宣導業務影像，播放中共中央紀委宣傳部與中國中央電視台聯合製作的「永遠在路上」影片部分內容，原影片有中國國家主席習近平二○一五年新年談話，有「有腐必反、有貪必懲」等旁白。
警政署表示，平日已函頒適當宣導教材供各單位使用，此事件乃選用教材不適當，將要求各單位進行類似宣導時，應審慎選用宣導資料或案例。
嘉市警局昨由副局長黃水藤召開記者會，提供惹議的三段畫面供各界檢驗，強調經查畫面當中並無習近平影像，均為中國貪官受庭審過程及深感悔意的自白，每段五至六分鐘；每播一至兩分鐘，二分局分局長方世君口頭補充，要同仁以片中案例為戒，沒有任何教育員警效忠中國的說詞。
媒體追問，警方使用以習近平為主角錄製的反貪腐影片，是否敵我不分、政治敏感度不足？黃水藤避重就輕地答說，單純防貪宣導片段，但為避免不必要的聯想，已要求各單位未來慎選宣導資料與案例。
方世君：影片是業務單位準備
方世君受訪表示，影片向來由業務單位準備，是承辦人自網路擷取，播放時，他口頭提示同仁年節到了，不要貪污、受賄、關說；至於看了影片是否曾覺得不妥？他說，事先沒看過，現場覺得都是因貪污被捕高官的懺悔錄，影片中沒有習近平談話內容。
另有媒體報導，該宣導影帶獲選代表嘉義市接受警政署考評，獲得一○六年春節監察防貪專案督考全國第六名，對此，警政署指與事實不符。
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