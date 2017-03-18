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薛瑞福：美中無計畫簽第四公報
2017-03-18
〔記者呂伊萱、彭琬馨、陳鈺馥／台北報導〕前美國國務院東亞副助卿薛瑞福率團訪台，對於外界擔憂美中將簽第四公報，薛瑞福昨表示，美中並沒有簽署第四公報的計畫；且不管「川習會」結果如何，美國都會強調其一中政策包含台灣關係法與六項保證。
美一中政策 包含台灣關係法與六項保證
美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」，預計四月在美舉行，美國國務卿提勒森今將訪問中國；薛瑞福率美國智庫「二○四九計畫研究所」學者專家團訪台，與台灣政府就國安等議題交換意見。
外界擔憂「川習會」後美中發布第四公報，進而損及台灣利益。薛瑞福昨接受媒體訪問時表示，就他所知，並沒有關於簽署第四公報的計畫。薛瑞福說，「川習會」確定將觸及貿易議題與南海議題，另外，可預期中國會談及台灣，所以台灣議題也將端上檯面。
薛認為，雙方會議後可能發表共同聲明，但不論他們對美國的一中政策說了什麼，或是結果如何，美國都會強調其一中政策包含台灣關係法與六項保證。他對於美方將在會後結論中注重對台關係，抱持樂觀態度。
薩德不符台灣需求 美也無計畫在台部署
外傳台灣是美國部署薩德系統的選項之一，薛瑞福則表示，美國沒有計畫在台灣部署薩德系統。他說，薩德系統在此時對台灣並不是必要的部署，「也不在討論的議程之中」，他不認為此時薩德系統對台灣是合適的，同時也不符合台灣的防衛需求。
此外，川普已簽署行政命令退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），行政院長林全昨在立院答詢表示，若其他國家還要參與ＴＰＰ，代表ＴＰＰ將繼續運作，政府仍會進行洽談；我方也希望與美國洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ），林揆強調，川普政府可能改與其他國家簽訂雙邊貿易協定，我方已向美國表達台灣的高度興趣，美國也有可能就此部分進一步討論。
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