| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 焦點

薛瑞福：美中無計畫簽第四公報

2017-03-18

〔記者呂伊萱、彭琬馨、陳鈺馥／台北報導〕前美國國務院東亞副助卿薛瑞福率團訪台，對於外界擔憂美中將簽第四公報，薛瑞福昨表示，美中並沒有簽署第四公報的計畫；且不管「川習會」結果如何，美國都會強調其一中政策包含台灣關係法與六項保證。

美一中政策 包含台灣關係法與六項保證

美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」，預計四月在美舉行，美國國務卿提勒森今將訪問中國；薛瑞福率美國智庫「二○四九計畫研究所」學者專家團訪台，與台灣政府就國安等議題交換意見。

外界擔憂「川習會」後美中發布第四公報，進而損及台灣利益。薛瑞福昨接受媒體訪問時表示，就他所知，並沒有關於簽署第四公報的計畫。薛瑞福說，「川習會」確定將觸及貿易議題與南海議題，另外，可預期中國會談及台灣，所以台灣議題也將端上檯面。

薛認為，雙方會議後可能發表共同聲明，但不論他們對美國的一中政策說了什麼，或是結果如何，美國都會強調其一中政策包含台灣關係法與六項保證。他對於美方將在會後結論中注重對台關係，抱持樂觀態度。

薩德不符台灣需求 美也無計畫在台部署

外傳台灣是美國部署薩德系統的選項之一，薛瑞福則表示，美國沒有計畫在台灣部署薩德系統。他說，薩德系統在此時對台灣並不是必要的部署，「也不在討論的議程之中」，他不認為此時薩德系統對台灣是合適的，同時也不符合台灣的防衛需求。

此外，川普已簽署行政命令退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），行政院長林全昨在立院答詢表示，若其他國家還要參與ＴＰＰ，代表ＴＰＰ將繼續運作，政府仍會進行洽談；我方也希望與美國洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ），林揆強調，川普政府可能改與其他國家簽訂雙邊貿易協定，我方已向美國表達台灣的高度興趣，美國也有可能就此部分進一步討論。

廣告
  • 前美國國務院東亞副助卿薛瑞福昨在台北受訪，他表示美國不會與中國簽署第四公報。（記者呂伊萱攝）

    前美國國務院東亞副助卿薛瑞福昨在台北受訪，他表示美國不會與中國簽署第四公報。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣關係法 川習會 第四公報 薛瑞福
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：薛瑞福：美中無計畫簽第四公報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.