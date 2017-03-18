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冷眼集》軟趴趴的教育部在怕什麼？
2017-03-18
記者林曉雲／特稿
民進黨立委吳思瑤前日才在立院教育委員會指責教育部「講得很兇、做得軟趴趴」，教育部昨公布中生承諾書案的調查結果，證明立委對教育部的評語「非常中肯」。
教育部長潘文忠在承諾書爆發的第一時間，簡短有力的「違法」說明，大家還來不及肯定，教長昨面對媒體「落落長」的說明，教育部認定沒有違法也不敢直言，反而玩起文字遊戲，聲稱承諾書「違背立法精神」、不適當、行政程序草率等，既稱「文件內容確實已限制講學空間，影響學術自由」，卻毫無積極作為。
最引發批評的是，教育部竟搞黑箱，不公開七十二校名單，把全部的大學都拖下水、一起背黑鍋，讓有責的人躲在黑幕後、不用負責；而教育部長的態度一百八十度轉變，加上調查結果的黑箱，外界不禁質疑：「軟趴趴的教育部在怕什麼？」
有一說是怕大學校長狀告教育部，有大學校長曾直言，若教育部真的開罰，哪怕只罰一萬元，學校也會拒繳，且會集體控告教育部、打行政訴訟，否則豈不承認學校所簽真的是一中承諾書？但教育部如果是「依法開罰」，又何懼學校反彈。
另有一說是涉入的大學數目眾多，如果教育部認真看待，豈不和半數的大學對立？史上少有教育部長敢和大學對幹，現任教長顯然也不敢，空有大學法和私校法利器。
教育部究竟為什麼不能公開七十二校名單，是否在幫誰遮掩什麼？是不是中國還提出更離譜、更充滿宗主國老大的承諾書內容？我國是否有大學為了招生，提供了出賣學術自由的文件？教育部若不說清楚、講明白，傷害的不是高官、政黨，而是台灣的教育與人民。
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