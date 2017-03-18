教部不罰簽中生承諾書學校 校方：本來就沒違法

2017-03-18

〔記者林曉雲／台北報導〕對於教育部調查中生承諾書後決定不開罰，大學校方多表示肯定，且強調原本就沒有違法問題，是過去規範不明確，才讓學校無所依循，未來如果中國不接受，就只好放棄有要求的這些中生。

清華大學副校長陳信文表示，國立大學當然會遵守教育部訂定的相關規範，若教育部在承諾書上有更明確的準則，對學校來說當然會比較好。

世新大學校長吳永乾表示，教育部的調查結果和不開罰的處置很務實，過去的規範不明確，才使得學校無所遵循，教育部現在既然有清楚的要求，學校也願意配合，政府如果鼓勵兩岸學術交流，就不應該有太多的框框架架，他建議教育部只要原則性提醒大學就好，未來如果中國不願接受，學校也只能放棄個案中生。

私立大學校院協進會理事長李天任表示，簽署承諾書已行之多年，教育部原本宣稱要開罰，就是很突兀的事，教育部從善如流改為糾正學校，是很好的做法。