不公布中生承諾書72校名單 范雲：教部有見不得光的黑幕？

2017-03-18

〔記者林曉雲／台北報導〕對於教育部拒絕公布七十二所簽署研修承諾書等的大學校院名單，台大社會系副教授范雲昨批，教育部怎麼可以帶頭製造黑箱？台大發的是聲明書，究竟台大有沒有在七十二校之列？難道要大家猜來猜去嗎？況且，過去十多年，那些學校究竟簽了什麼內容，本來就應該要攤在陽光下被檢視。

陳政亮譏諷 「72校讓教育部軟掉了」

范雲反問教育部，這些名單難道事涉國家機密？教育部不肯公開名單，只會引發各界更多懷疑，中間是否有見不得光的黑幕？

承諾書事件爆發後，范雲在臉書發起「台灣高教不低頭」活動，強調學術自由不得販賣，多所大學老師加入支持。范雲表示，她沒有主張一定要開罰，但不管是否為前朝責任，為捍衛學術自由，教育部都必須公布七十二校名單及承諾書內容。

世新大學社發所副教授陳政亮抨擊，中生承諾書風波剛開始只有世新一校，所以教育部長潘文忠脫口而出認定世新違法；但事情愈滾愈大，連多所國立大學都涉入之後，教育部無能約束各大學校長，即使一開始講那麼大聲，要辦、要罰款，面對眾大學校長，教育部長也只能沒用地「高高提起、輕輕放下」，還去究責過去的教育部做為下台階。

學生團體質疑 教部與校長暗盤交易

他質疑，七十二校讓教育部「軟掉了」，不敢說違法，也不敢罰款，但教育部的軟弱，卻傷害「學術自由不能販賣」的普世價值，等於教育部在默許大學，「為了招生，什麼事都可以做」。

文化大學野青社社長陳邦安直批，教育部不肯開罰，會讓簽署類承諾書的校長們得意忘形，誣指是媒體製造的亂象，尤其潘文忠「雷聲大、雨點小」，在關鍵時刻沒有挺住壓力，再次證明台灣官員沒有GUTS和肩膀，連如此重要的大事也可以被搓圓仔搓掉，他們對部長很失望，也為民進黨感到可惜。

陳邦安強調，七十二校名單應該要全部公布，究竟那些學校承諾過中國什麼，應該讓全國老百姓都知道，學校簽了任何文件都必須負責，校方高層簽了又怕被批評，教育部為何要幫學校「背書」？是否大學校長和教育部之間做了什麼暗盤交易？

前清大學生會會長徐光成表示，教育部如果擔憂公布校名，好像在追究特定學校，至少應公布承諾書內容，讓各界檢視與討論，台灣和中國未來高教交流的界線在哪裡。