72校簽中生承諾書 教部不罰不公布只糾正
教長潘文忠改口 未再提違法
〔記者林曉雲、曾韋禎、施曉光／台北報導〕教育部昨公布中生承諾書調查結果，共有七十二校簽署類似文件，在一百五十七所大專校院中，占比近一半，以私校為多，但教育部拒絕公布七十二校名單，且改口未再提違法，也未開罰，僅「發函糾正」；教育部強調，未來兩岸校際所簽署之書約及後續承諾書等相關文件，均視為兩岸協議的一部分，應於簽約前一個月報教育部審查。
94年已有一所學校提供承諾書
教育部長潘文忠說明，最早在九十四年已有一所學校提供類似的承諾書，九十九年起，每年都有學校提供，一○四年學校數明顯增加，去年最多、有二十八校，自兩岸學生開放交流以來，共有七十二校曾提供中國學校未報核之書面文件。
教育部調查，學校所報提供給中國的文件樣態不一，包括承諾書、聲明書、保證書、邀請函等樣式，文字內容亦不相同，從「本學術自由」，到「不涉及政治議題活動」、「課程內容不涉及一中一台、兩個中國」等。
潘文忠說，學校為讓中生來我國讀書，提供此類文件的單位涵蓋各種層級，甚至也有由承辦人逕行提供，相關作業均未報部審核，行政程序輕率；中國則有廿六省市要求提供承諾書等文件。
潘文忠二日於立院表示，承諾書未事前送教育部審查已違法、違反兩岸人民關係條例第三十三之三條，據此可開罰一萬至五十萬元。不過，教育部昨天調查報告卻沒有「違法」兩字，僅提出「兩個處理原則、三個處理方式」，指承諾書已明顯違背兩岸人民關係條例之立法精神，但考量學校出具承諾書係多年來的普遍現象，且是因過去教育部對相關法條適用範圍未做明確界定，才導致很多學校對法規認知及解讀有所偏差，「不適當」地出具承諾書，教育部未再認定承諾書違法，因此僅立即發函糾正。
為確保學術自由及兩岸平等互惠交流，教育部通函各大專校院，重申兩岸校際交流應依兩岸人民關係條例規定辦理，校際簽署之書約，應於簽約前一個月報教育部審查，即起如有承諾書等相關文件，均視為協議之附件，亦需依程序報教育部審查。
教育部表示，因校際交流所衍生之其他相關文書往來（如邀請函），應強調平等互惠原則，不得限制學術自由，亦不可違反個人理念及自由意志。
只糾正？ 立委：不是教育部說了算
民進黨立院黨團幹事長葉宜津、立委陳亭妃要求教育部釐清，為何一開始認應違法，現卻僅予糾正？這不是教育部說了算，陸委會也應解釋清楚。國民黨立委柯志恩批評教育部要各大學未來將類似文件視為「協議之附件」，為兩岸交流設下檢查哨。
陸委會表示，兩岸人民關係條例第三十三條之三規定主管機關為教育部，因此該會尊重主管機關權責的審認，未來政府將協助學校對兩岸交流相關法令有更清楚完整的認知，並希望強化兩岸學術教育交流的相關規範及建立標準作業程序。
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標題：72校簽中生承諾書 教部不罰不公布只糾正
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