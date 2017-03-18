2017-03-18

記者鄒景雯／特稿

當今民主國家的政治領袖，誰的權力大過美國總統？誰的「面子」問題又大過川普？假使有，絕對不會是台灣。如果川普政府都可以朝令若有不周、夕改又何妨的覺悟，例如實施短短一個多月，即解除對伊拉克移民的禁令等等；以英全團隊的規模與成份，對於政策如何以民為本，理當更加靈活才對。

面對「一例一休」施行後的紛擾，勞動部已經開始逐步公布彈性方案，這說明兩件事，首先，有關週休二日的競選承諾，在台灣真實的勞動環境中，當初已有六十餘％以上的企業早就實行，但是政府為了解決卅多％未適用勞工的問題，卻把全部的企業都納入一體適用的僵固法令內管理，這是把局部問題擴大為全面問題，終致民怨爆發；其次，新政府的勞基法修法，相對於他黨的「一週兩例」，確實選擇了較務實的方案，但是卻未同步提出配套措施，來吸收政策變革後可能增生的負面效應，這是另一癥結所在，現在透過函釋擴大條文彈性，只是在續行原本在去年底就該考慮而未周密決策的「補破網」工程。

勞動部補破網 應正面看待

在這樣的情況下，對於勞動部的修正，外界應該正面看待。延續此一調整的脈絡，政府從上到下的基調必須一致，可以更前瞻，不能保守退後，才能成為勞動部的後盾。例如，所謂「最近的許多抱怨實與一例一休無關，而是過去未落實勞基法」，就不是一個可以放諸四海皆準的認知，若不是自我防衛過當，那就是距離施政的土地仍然遙遠。

勞基法未落實是一個現象，構成這個現象的原因是多元的，其中的核心本質是，這部在一九八四年公布的法令，雖然歷經十六次的修正，但是基本上還是一個在工業時代以規範製造業為導向的過時勞動規範，其中最嚴重的，就是沒有把過去卅三年間，台灣產業從農業到工業、再到知識經濟的產業發展特性下的新勞動需求，給充分反映出來。

打個最簡單的比方給公務員聽，工業時代製造業的生產線上，一個蘿蔔一個坑，工作的差異性不大，規範工人勞動條件的類型相對單純，到了知識經濟時代，不要說生產要素的投入與產出已經質變，就是勞動者的差異性也快速在多元化，獨特性成為追求創新的基礎，不可取代性成為爭取卓越的前提，怎麼可能假設每個人對於工作的期待，可以按照特定族群的個別主張完全規格化？而唯有真正在各產業工作中的人，包括資方與勞方，這些利害關係人，才確實知道缺乏配套、沒有過渡期的政策，必然會導致扭曲初衷的結果。公務員自己的生活型態若是一板一眼，但一旦企圖制定政策去管理人時，怎麼可以不去聽取切身的各種關係人需求，而蠻橫的一刀切呢？

鴨子嘴硬 只會徒增隔閡

事實上，英全政府曾經宣示要致力鬆綁法令，來因應新經濟的挑戰，避免僵固限制綁住發展的步伐，那麼就不能把勞基法排除在外。改善勞工的勞動條件，怎麼可能有人反對，但是要對症下藥，改革得法，如果不知道民間疾苦，就做做民調，鴨子嘴硬，只會徒增隔閡。