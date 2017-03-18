工商界︰政院胡亂推諉不負責

2017-03-18

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基新制惹議，行政院日前暗批企業界，「為何修法時都不表達意見？」昨院長林全又在立法院答詢時稱一例一休的抱怨，是「因過去勞基法沒落實」。對此，工商團體已經凍未條，工業總會昨怒嗆，過去一年是「有嘴講到無沫、只差沒上街頭，現在政院怎把責任推給工商界」；「過去未落實」說法也是卸責，勞資協商彈性減少，是新法後才出現，且過去台灣多數企業都守法，勿拿少數未落實的案例來分裂勞資關係。

工總秘書長蔡練生說，行政院近期發言實在太誇張，工總才決定發出聲明反擊；他表示，過去一年，包含工總在內的七大工商團體，做了很多努力，向政府表達勞基新制的不可行之處。

少數激進勞團 綁架勞基修法

他指出，去年四月十四日，七大工商團體發表聯合聲明，嚴正抗議修法；五月十一日，工總理事長許勝雄率工商團體拜訪即將上任的準政委林萬億及勞動部長郭芳煜；六月一日，工總拜會立院民進黨黨團總召柯建銘；六月廿七日，經濟、勞動部長偕政院副秘書長前來工總談勞基新法。

「除了上述互動，從去年下半年到現在，我們也不斷在媒體上表達對勞基修法的意見。」工總強調，政府無視產業界的善意，在少數激進勞團的綁架下，一再為了討好勞工而加碼，如今政策造成勞工受害，卻反過來卸責；工總痛批，行政院是「睜眼說瞎話」。