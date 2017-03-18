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林全︰因過去勞基法沒落實
2017-03-18
〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕「勞動基準法」新制上路未滿三個月，已引發重重反彈聲浪。不過行政院長林全表示，最近的許多抱怨實與一例一休無關，而是過去未落實「勞基法」，政府將持續關注新制對產業的影響，並充分溝通因應之道。
二例藍營失憶 反嗆不要一例
「勞基法」新制透過一例一休、大幅調升休假日加班費、增加特休天數等方式強化勞工權益，卻引爆不同產業的強烈反彈；過去主張「週休二例」立法院國民黨團反要求政府再度修法，南投縣長林明溱更嗆聲不施行一例一休。
林揆昨在立法院受訪時表示，尊重勞動部的考量與處理。但他提醒，許多抱怨其實與一例一休無關，而是過去沒落實「勞基法」；因這些規定老早就存在了，一旦開始落實或重新檢視時，就會出現問題。
林揆隨後答覆民進黨立委陳素月的質詢時表示，一例一休是逐步落實週休二日，若要在休息日加班就要付出加班費，政策已維持一定彈性。他強調，除了企業，政府也要尊重勞工想法，只是勞工的想法也不完全一致，年輕的不要加班、要減少工時，年長的則較想加班。
林全指出，例如未休完之特休假是否只能折算工資、加班費要如何計算等問題，政府將一一檢視執行之困難，透過既有法規或行政命令、函釋解決問題。
國民黨立委蔣萬安批評，外資也因不確定性而不來投資。林揆反駁，現在是彈性落實週休二日，認為窒礙難行只有南投縣府，政府會在六月底前完成問題彙整；國民黨立委許毓仁則要求林揆重視青年的低薪現象。
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