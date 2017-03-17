14年首例 汽車貨運業納8週彈性工時

2017-03-17

〔記者黃邦平、楊雅民、王憶紅／台北報導〕汽車貨運業（如物流或宅配業者）申請納入指定適用「八週彈性工時」，勞動部今天將預告徵求各界意見，公告核定生效後，休息日可挪移，員工每週上班六天也沒有「休息日」加班費的問題；這也是二○○三年十月以後「八週彈性工時」首次新增適用行業。

對此，業者多表示，對年節尖峰人力調度有幫助，但成本還是增加，不是反映到服務收費、就是縮短服務時間。

七休一規定不變 休息日可挪

依照勞基法規定，每週正常工時共四十小時，八週正常工時共三二○小時，若採八週彈性工時，仍要遵守「七休一」例假規定，每週要有一天例假不變，但休息日可挪移，每週可上班六天，也可排出十天連休。

據了解，目前還有一些行業向勞動部申請四週或八週彈性工時，例如瓦斯分裝業擬適用四週彈性工時，還有一些服務業希望納入八週彈性工時，但都未到預告階段。

勞動部今也可望預告修正後的勞動基準法施行細則，將包含針對「一例一休」影響提出的彈性解套措施；據了解，修正內容將規定工資明細如何詳列、特別休假年度結算方式等，另將刪除童工只有七成基本工資的規定。

勞動部工時科長李怡萱表示，汽車貨運業申請指定適用八週變形工時，勞動基準諮詢委員會討論後，認為與民生物資、民眾需求息息相關，且業務也要配合民眾作息，受季節性因素影響，因此同意自今天起預告十四天、徵求各界意見，若確定納入會再行公告。

李怡萱說明，其實八週彈性工時和「一例一休」新制沒有太大關係，是勞基法原有的規定，但是仍要遵守「七休一」例假規定。

業者：尖峰期 有助人力調度

統一速達指出，納入八週彈性工時對物流業的人力排班有很大的助益，尤其是年節貨量尖峰時期，人力運用可更彈性；嘉里大榮說，一例一休後，對人事成本有很大影響，雖然納入八週彈性工時有助人力調度，但具有營業執照司機還是短缺難找，業界只能選擇反映到服務收費上，不然就得縮短服務時間。

「物流業勞動權益自救會」會長曾堉誠認為，貨運業每天的工時已經很長，連上六天班實在太累，適用八週彈性工時對物流業駕駛不是好事。

依照勞基法，即使所屬行業納入指定行業，個別企業要實施彈性工時前，仍應經過勞資會議或工會同意，且要先與勞工約定挪移方式，否則仍可能被罰款二萬至一百萬元。