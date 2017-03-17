NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
寶島網、音樂網 直接收回
〔記者楊國文、楊綿傑、洪素津／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）要求中廣繳回寶島網、音樂網兩頻道一案，昨天逆轉勝，最高行政法院撤銷台北高等行政法院准予停止執行的行政訴訟裁定，NCC可以直接收回此兩頻道，全案確定。
NCC副主委翁柏宗感謝最高行政法院的判決，也希望中廣能主動配合，自即日停播音樂網及寶島網兩台節目並繳回頻道，因為兩台的頻率使用權早在三月一日即已到期。讓確定接收的客家台及原民台現在就可進行設備測試及試播，能在六月如期開播。
客家、原民台 盼如期開播
政府早年基於「遏制匪播」特定政策目的，將中廣音樂網、寶島網頻道核配給中廣，但在民國九十三年核定終止「遏制匪播」政策，中廣曾承諾若政府將這兩個頻道指配給他人使用，中廣會無條件繳回。
去年六月卅日，NCC准許中廣換發執照的附帶條件就是，客委會或原民會若完成全國性廣播電台規劃，依法申請並獲核配音樂網或寶島網現用頻率，中廣應配合停止播送並無條件繳回使用頻率，且不得請求補償。
NCC去年十二月五日發函告知中廣，已經將兩網頻率核配給原民會和客委會，將於今年三月一日廢止中廣對兩網頻率的使用權，並指示中廣一個月內提出營運計劃變更的申請。中廣不服，提起訴願，並提行政訴訟聲請停止執行。
北高行今年二月裁定指出，中廣目前有流行網、音樂網、寶島網、新聞網、鄉親網等五個網，音樂網及寶島網佔總營收三分之一，若收回將影響中廣營運、股東權益和員工生計，且距三月一日只剩下半個月時間，中廣無法短時間內調整營運計劃，將發生難以回復損害，停止執行案有急迫性。
NCC不服提起抗告。最高行政法院指出，NCC早在九十六年間即通知要收回該兩頻道，中廣並未提出具體事證來釋明不停止執行會造成哪些難以回復的損害，加上NCC收回此兩頻道與公益有關，因此撤銷北高行的原裁定，即駁回中廣聲請的停止執行案確定。但本案訴願尚審理中。
中廣目前主打中廣流行網，董事長趙少康自己也擔綱主持「趙少康時間」；音樂網網羅了鄭開來、萬芳和梁文音等DJ，節目已排到三月底；寶島網DJ與鄉親網略有重複。如今，音樂網、寶島網必須停播，內部節目和人力調整還有一番折騰。中廣主管昨晚都未接電話，無法獲悉如何因應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎
- NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
- 隨扈淪共諜 王鴻儒辯「助兩岸和平」
- 勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
- 拚不對稱作戰 我發展無人機、智慧水雷
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 《國際現場》周大福跨足能源市場
- 打敗中油 台電拿下第4座天然氣接收站
- 義大利埃特納火山爆發 10人受傷
- 順手摸走... 偷到「江宜樺」的手機
- 林揆：盼台灣成為洗錢防制典範國
- 謝長廷：台日關係已回復大方向
- 《17秋冬紐約時裝週》6
- 糗！馬英九怎麽跟陳水扁撞衫
- 因為薩德不敢去中國 南韓學生畢旅改來台灣
- 各地回溫降雨趨緩 中南部日夜溫差大
- 《中英對照讀新聞》Hillary Clinton made a rare appearance at ’The Color Purple’ －希拉蕊˙柯林頓罕見現身「紫色姊妹花」
- 川普豪宅建案 扯上中國太子黨
- 《大學個人申請》一中41人、中女21人 一階6系全過關
- 【天堂郵筒】母親的無字碑
- 基隆小廣告又增 告發量變6倍
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 商總︰一例一休 解釋不如修法
- 美國隊長想畢業了 批川普不怕丟粉絲
- 03/17 各報重點新聞一覽
- 旺角警民衝突案 3港人被定暴動罪
- 張俊宏 將再入獄
- 許瑋甯聯手楊丞琳搞鬼 《紅衣2》未演先吸金千萬
- 多頭氣勢不繼 美股跌多漲少
- 329檔期史上最冷 推案比去年少500億
- 林采緹有伴了！陳艾琳遭踢爆呼麻
- 柯震東不耐現狀 柴智平最愛求去
- 《17秋冬紐約時裝週》5
- 張景嵐遭超模霸凌 遙指是她
- 84歲阿嬤想家了… 翻2公尺牆逃離養老院
- 《自由廣場》房地沒交易為何要課稅？
- 沈建宏撩撥劉宇珊 這回來真的
- 優力前董座 再遭起訴
- 屏不辦台灣燈會？ 潘孟安：言之過早
- 台新金併大眾證 被疑內線交易
- Aramco明年IPO 價值上看2兆美元
- SBL季後賽》璞園快打達欣 變陣保生機
- 徐育澄致勝安 悍將逆轉獵獅
- 內外夾擊 社頭織襪業衰退4成
標題：NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email