NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定

2017-03-17

寶島網、音樂網 直接收回

〔記者楊國文、楊綿傑、洪素津／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）要求中廣繳回寶島網、音樂網兩頻道一案，昨天逆轉勝，最高行政法院撤銷台北高等行政法院准予停止執行的行政訴訟裁定，NCC可以直接收回此兩頻道，全案確定。

NCC副主委翁柏宗感謝最高行政法院的判決，也希望中廣能主動配合，自即日停播音樂網及寶島網兩台節目並繳回頻道，因為兩台的頻率使用權早在三月一日即已到期。讓確定接收的客家台及原民台現在就可進行設備測試及試播，能在六月如期開播。

客家、原民台 盼如期開播

政府早年基於「遏制匪播」特定政策目的，將中廣音樂網、寶島網頻道核配給中廣，但在民國九十三年核定終止「遏制匪播」政策，中廣曾承諾若政府將這兩個頻道指配給他人使用，中廣會無條件繳回。

去年六月卅日，NCC准許中廣換發執照的附帶條件就是，客委會或原民會若完成全國性廣播電台規劃，依法申請並獲核配音樂網或寶島網現用頻率，中廣應配合停止播送並無條件繳回使用頻率，且不得請求補償。

NCC去年十二月五日發函告知中廣，已經將兩網頻率核配給原民會和客委會，將於今年三月一日廢止中廣對兩網頻率的使用權，並指示中廣一個月內提出營運計劃變更的申請。中廣不服，提起訴願，並提行政訴訟聲請停止執行。

北高行今年二月裁定指出，中廣目前有流行網、音樂網、寶島網、新聞網、鄉親網等五個網，音樂網及寶島網佔總營收三分之一，若收回將影響中廣營運、股東權益和員工生計，且距三月一日只剩下半個月時間，中廣無法短時間內調整營運計劃，將發生難以回復損害，停止執行案有急迫性。

NCC不服提起抗告。最高行政法院指出，NCC早在九十六年間即通知要收回該兩頻道，中廣並未提出具體事證來釋明不停止執行會造成哪些難以回復的損害，加上NCC收回此兩頻道與公益有關，因此撤銷北高行的原裁定，即駁回中廣聲請的停止執行案確定。但本案訴願尚審理中。

中廣目前主打中廣流行網，董事長趙少康自己也擔綱主持「趙少康時間」；音樂網網羅了鄭開來、萬芳和梁文音等DJ，節目已排到三月底；寶島網DJ與鄉親網略有重複。如今，音樂網、寶島網必須停播，內部節目和人力調整還有一番折騰。中廣主管昨晚都未接電話，無法獲悉如何因應。