勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎
〔記者王善嬿、丁偉杰、邱俊福／綜合報導〕嘉義市警察局第二分局分局長方世君被爆料，去年十二月廿二日主持分局聯合勤教會議時，涉播放中共中央紀委宣傳部與中國中央電視台聯合製作的「永遠在路上」影片部分內容，因原影片有中國國家主席習近平二○一五年新年談話，有「有腐必反、有貪必懲」等旁白，引發部分員警反彈，質疑方世君以反貪腐為由，是要貫徹一中、兩岸將統一的「遠見」嗎？「想轉任中國公安局長嗎」？「分局長領的是大陸薪水嗎」？
方世君強調忠於國家：沒播習近平談話
方世君昨晚受訪駁斥指控，強調「我忠於國家」，「中華民國警察怎麼會有效忠習近平的說法」？
記者追問，影片前十多分鐘有習近平談話？方回應，不是要播習的談話，是用影片中反貪腐的片段做的政風宣導，那些片段是貪污、貪腐的人現身說法，這影片在公視、youtube經常播放。
方指出，那次會議是分局二組的業務及準備的影音檔，因為每年三節都有政風廉潔監察，需要業務資料宣導，事先也沒給他看；他並說，對指控他去做對岸公安局長說法，保留法律追訴權，還激動地詢問「哪個人講我這樣」？他從基層做起，當卅年警察，「當什麼公安？太過分」。
警政署昨表示，經初步調查，嘉市二分局當時僅節錄影片裡中國涉貪高幹的懺悔片段，並沒有習近平的談話，未來將深入了解後，再做妥適處置。
嘉市警局督察長邵明仁表示，月初接獲反映就展開調查，根據方世君及二組等單位說法，方依政風宣導主題請二組節錄「永遠在路上」第一集裡，被查到貪腐官員的懺悔說詞等三個片段，並在聯合勤教會時，以播放一、二分鐘影片，方口述說明一、二分鐘，再播影片等方式穿插進行。
邵說，據查影音檔未播放習近平談話影像，但警局認為國內也有豐富的政風相關題材影片，二分局卻選中國反貪腐影片製作的宣導題材，容易讓人另有聯想，已建議以後審慎選擇政風宣導題材。
知情人士爆料，分局每月針對主要宣導工作開會，與會人數近卅人，從分局、偵查隊到派出所主管及基層員警都會出席，這次會議約一個小時，一開始，方世君就播放「永遠在路上」節目第一集人心向背約十多分鐘，然後說明是因宣導反貪腐等理由才播放影片。
該影片自二分一秒起，是習近平二○一五年「高舉反腐利劍」的新年談話，還提及中華民族偉大復興的中國夢。知情人士說，中國等於是敵國，方拿中國的反貪腐影片來給員警看，說要宣導反貪腐，用意何在？
據了解，有警員不滿方世君會公然怒罵警員，讓人難堪，有意讓方下台；但也有警官說，方世君做人處事謹慎小心，「不相信他會這樣」，沒見過他罵警員，研判最近調整分局內人事，有人因此不滿。
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標題：勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎
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