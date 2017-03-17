勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙

2017-03-17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局第二分局長方世君因在分局聯合勤教場合，播放錄有中國國家主席習近平談話打貪的「永遠在路上」影像，被基層質疑難道要教育員警效忠中國，引發議論。有人認為方就是「白目」，所以把台灣的警察當成對岸公安，但也有人認為方重視細節，「龜毛個性」讓基層員警譙到不行，可能是有人想藉由曝光此事要讓他難堪下台。

疑有人想藉爆料 逼方下台

嘉義市議員王美惠說，方世君身為人民保母、高階警官，領的薪水是台灣人民的納稅錢，如果真的敵我不分，她考慮提案將他列為議會不受歡迎人物。

方世君是中央警察大學五十八期畢業，取得國立高雄大學法律暨管理碩士，歷任保五總隊督察員、台南市（台南縣市合併前）刑警大隊督察組長、少年隊隊長、台東縣警成功分局長、花蓮縣警吉安分局長等職務，去年八月接任嘉市警二分局長。

督察系統出身的方世君擔任現職以來，對下屬要求高、重視細節，龜毛個性讓基層人員抱怨連連，不過他緊盯勤務、提升治安工作成效，在公開場合很少見他飲酒，不熱中經營地方關係，也有所屬肯定其作風，評價正反不一。

曾任吉安分局長 辦五子命案

方世君在花蓮縣吉安警分局長任內，對懸而未破的「五子命案」相當關注，曾到相關現場勘查，還在清明節到法華山納骨塔探視五子的骨灰，去年六月吉安鄉慈雲山發現疑似命案主嫌夫妻劉志勤與林真米的白骨遺骸，方帶領的警察團隊不眠不休投入偵辦，最後經比對DNA及相關證物，釐清兩具白骨身分就是劉志勤夫妻，終讓懸宕九年的五子命案出現重大突破。