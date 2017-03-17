勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
2017-03-17
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局第二分局長方世君因在分局聯合勤教場合，播放錄有中國國家主席習近平談話打貪的「永遠在路上」影像，被基層質疑難道要教育員警效忠中國，引發議論。有人認為方就是「白目」，所以把台灣的警察當成對岸公安，但也有人認為方重視細節，「龜毛個性」讓基層員警譙到不行，可能是有人想藉由曝光此事要讓他難堪下台。
疑有人想藉爆料 逼方下台
嘉義市議員王美惠說，方世君身為人民保母、高階警官，領的薪水是台灣人民的納稅錢，如果真的敵我不分，她考慮提案將他列為議會不受歡迎人物。
方世君是中央警察大學五十八期畢業，取得國立高雄大學法律暨管理碩士，歷任保五總隊督察員、台南市（台南縣市合併前）刑警大隊督察組長、少年隊隊長、台東縣警成功分局長、花蓮縣警吉安分局長等職務，去年八月接任嘉市警二分局長。
督察系統出身的方世君擔任現職以來，對下屬要求高、重視細節，龜毛個性讓基層人員抱怨連連，不過他緊盯勤務、提升治安工作成效，在公開場合很少見他飲酒，不熱中經營地方關係，也有所屬肯定其作風，評價正反不一。
曾任吉安分局長 辦五子命案
方世君在花蓮縣吉安警分局長任內，對懸而未破的「五子命案」相當關注，曾到相關現場勘查，還在清明節到法華山納骨塔探視五子的骨灰，去年六月吉安鄉慈雲山發現疑似命案主嫌夫妻劉志勤與林真米的白骨遺骸，方帶領的警察團隊不眠不休投入偵辦，最後經比對DNA及相關證物，釐清兩具白骨身分就是劉志勤夫妻，終讓懸宕九年的五子命案出現重大突破。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎
- NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
- 隨扈淪共諜 王鴻儒辯「助兩岸和平」
- 勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
- 拚不對稱作戰 我發展無人機、智慧水雷
網友回應
熱門新聞
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 《國際現場》周大福跨足能源市場
- 打敗中油 台電拿下第4座天然氣接收站
- 義大利埃特納火山爆發 10人受傷
- 順手摸走... 偷到「江宜樺」的手機
- 林揆：盼台灣成為洗錢防制典範國
- 謝長廷：台日關係已回復大方向
- 《17秋冬紐約時裝週》6
- 糗！馬英九怎麽跟陳水扁撞衫
- 因為薩德不敢去中國 南韓學生畢旅改來台灣
- 各地回溫降雨趨緩 中南部日夜溫差大
- 《中英對照讀新聞》Hillary Clinton made a rare appearance at ’The Color Purple’ －希拉蕊˙柯林頓罕見現身「紫色姊妹花」
- 川普豪宅建案 扯上中國太子黨
- 《大學個人申請》一中41人、中女21人 一階6系全過關
- 【天堂郵筒】母親的無字碑
- 基隆小廣告又增 告發量變6倍
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 商總︰一例一休 解釋不如修法
- 美國隊長想畢業了 批川普不怕丟粉絲
- 03/17 各報重點新聞一覽
- 旺角警民衝突案 3港人被定暴動罪
- 張俊宏 將再入獄
- 許瑋甯聯手楊丞琳搞鬼 《紅衣2》未演先吸金千萬
- 多頭氣勢不繼 美股跌多漲少
- 329檔期史上最冷 推案比去年少500億
- 林采緹有伴了！陳艾琳遭踢爆呼麻
- 柯震東不耐現狀 柴智平最愛求去
- 《17秋冬紐約時裝週》5
- 張景嵐遭超模霸凌 遙指是她
- 84歲阿嬤想家了… 翻2公尺牆逃離養老院
- 《自由廣場》房地沒交易為何要課稅？
- 沈建宏撩撥劉宇珊 這回來真的
- 優力前董座 再遭起訴
- 屏不辦台灣燈會？ 潘孟安：言之過早
- 台新金併大眾證 被疑內線交易
- Aramco明年IPO 價值上看2兆美元
- SBL季後賽》璞園快打達欣 變陣保生機
- 徐育澄致勝安 悍將逆轉獵獅
- 內外夾擊 社頭織襪業衰退4成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分