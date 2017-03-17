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王鴻儒共諜案 呂秀蓮促國安單位加強查核

2017-03-17

〔記者蔡文居、蘇芳禾、曾韋禎／綜合報導〕前國安局少校王鴻儒退伍後赴中經商，淪為共諜，由於王曾任前副總統呂秀蓮隨扈，引發關注議論。呂秀蓮昨在台南受訪時回應，該隨扈任期短，沒什麼印象，但對此感到遺憾，既然領中華民國薪水，應該愛台灣、愛人民，不要做任何傷害國家人民的事情。

民進黨團籲修國安法 加重共諜刑期

呂並透過辦公室發表聲明，呼籲國安單位加強人員安全查核，全民保密防諜。她也舉自己的行政專機女駕駛的丈夫，後來投效中國的民用航空公司的案例指出，應該要詳細調查政府重要人士身旁的維安人員忠誠度，以及其家人或同事狀況。

她昨天並說，多年前就一再指出國安法太空洞，刑責很輕，此時全面檢視有其必要。

針對國安法罰則過輕，立法院民進黨團書記長李俊俋昨也召開記者會指出，現行「國家安全法」的罰則過輕，致實務上多予輕判，去年立院內政委員會已初審通過「國安法第五條之一條文修正草案」，將刑責提高為三年以上、十年以下有期徒刑，希望這會期盡速三讀完成修法。

對於「刑法」中的「外患罪」僅針對「外國」，並不及於中國，民進黨立委王定宇也已提出「刑法部分條文修正草案」，將「外國」擴大為「外國或敵人」，並把「敵人」定義為，與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體。

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  • 共諜判刑表

    共諜判刑表

  • 民進黨立委陳其邁（左起）、李俊俋、趙天麟13日召開記者會，要求修法加重共諜刑責。（記者簡榮豐攝）

    民進黨立委陳其邁（左起）、李俊俋、趙天麟13日召開記者會，要求修法加重共諜刑責。（記者簡榮豐攝）

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