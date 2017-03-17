隨扈淪共諜 王鴻儒辯「助兩岸和平」
〔記者鄭淑婷、鍾麗華、涂鉅旻／綜合報導〕曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後轉赴中國經商，被中國國安單位吸收淪為共諜，檢調二○一○年查案時發現，經長期蒐證於十三日收網，在王鴻儒準備搭機赴中時逮人。王已被收押禁見，他在應訊時否認被吸收為共諜，辯稱只是希望在兩岸和平的工作上幫點忙，才幫忙牽線、介紹兩邊人士認識，沒想到這樣會觸法，甚至稱「我法治觀念薄弱」。
王：曾與二到三名昔日同袍談過
王鴻儒二○○三年退伍、○五年赴中國上海經商，不定時會參與台商餐會。據悉，一名自叫「孫東」的中國情報人員，在餐會上主動找上台商，王鴻儒與台商何志強分別被吸收，王曾有軍職及特勤中心人員身分，被要求返台幫忙找人，尤其鎖定軍中同袍或學長弟組成「組織」，檢調於一○年查獲何志強涉共諜，循線追出王鴻儒也涉入。
據王的友人透露，王鴻儒在台灣曾有一段婚姻，並育有一子，離婚後再娶，現任妻子及兒女都住在中國上海，王鴻儒每年返台二到三次。檢調長期蒐證發現他在○九年到一○年，涉嫌與昔日同袍接觸，允諾可協助他退伍後赴中發展、生活無虞，其中憲兵司令部曾姓中校情報官身分敏感、斷然拒絕。
王鴻儒偵訊時稱「該交代都交代了」，他供稱曾與二到三名昔日同袍談過，但強調只是幫忙介紹、牽線而已，且以他少校的層級也不會知道什麼機密，不覺得會有觸犯國家安全法的問題。
對於他所指稱的兩到三人名單，檢調正追查是否真有其人，以及二○一一年後至今是否持續涉案，將進一步比對證詞及查扣的相關卷證。
國防部：無現役人員涉入
對於王鴻儒案，總統府發言人黃重諺說，這是進行中的司法案件，「不會評論」。至於正副總統現任維安人員，「非常優秀專業，有高度愛國熱誠，對他們有信心」；國防部發言人陳中吉昨強調，此案為退役人員所為，目前檢調偵辦過程，無現役人員涉入。
民進黨立委王定宇質詢時建議，國防部和憲兵指揮部應嘉獎、褒揚拒絕王鴻儒誘惑並回報相關單位的曾姓情報官，國防部長馮世寬允諾辦理。
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