拚不對稱作戰 我發展無人機、智慧水雷

2017-03-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨提出「四年期國防總檢討」報告，將強化戰力保存、資電作戰綜合戰力，並規劃籌獲垂直或短場起降新式戰機，推動潛艦國造、艦艇更新，發展無人飛行系統等不對稱武器。國防部進一步指出，現階段我國無人飛行載具，已可掛載干擾器材，亦進行攻擊能力相關測試，另發展智慧型水雷，落實「不對稱作戰」。

無人機攻擊能力測試中

國民黨立委江啟臣昨問，如何落實不對稱作戰？國防部長馮世寬表示，國軍努力推動空中、水面、水下不對稱作戰，例如智慧型水雷、無人載具等，都是嚇阻的做法，也希望無人載具除有偵測功能，也可攜帶攻擊武器。江追問，我國無人飛行載具目前是否可掛載飛彈、炸彈？馮答說，目前可攜帶干擾器材，未來也有進一步發展的技術和意願。

民進黨立委王定宇也問，我國無人飛行載具已有相當發展，並到國外參展，機翼上具備掛架，因此，我國無人機是否已具備攻擊能力？中科院副院長杲中興表示，中科院正進行開發，還在進行測試。

另外，我國向美國購買零組件，正進行「鳳展專案」，將F-16A/B戰機升級為F-16V戰機，由漢翔公司執行。江啟臣指出，此案將耗資一千一百億元，執行至二○二三年，但國防部上一份「四年期國防總檢討」曾提及，只要總額超過五百萬美元的國外採購案，應達技轉目標，此次除執行射控系統、雷達升級，有無獲得技轉的機會？

對此，空軍參謀長范大維表示，國軍針對相位陣列雷達（AESA）、匿蹤等技術，持續和美方談判，會盡力爭取。

國民黨立委呂玉玲問，我國主戰戰車多為一九九○年代軍備，已落後一個世代，國防部目前傾向採購美國M1戰車、和美國合作研發，還是「國防自主」研發？陸軍參謀長白捷隆表示，仍在評估中，但以「國防自主」優先，並同步提升既有戰車性能，不會緩不濟急，或造成戰力間隙。