兩派喊價 國民黨黨代表總數飆紀錄

2017-03-16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨爭議多時的黃復興與一般黨部黨代表名額問題，昨在中常會上兩派角力，黨中央原規劃黃復興黨代表要增加一二六席，但在一般黨代表也要求增加下，經一番喊價終獲共識，黨代表總數因此較黨中央規劃案再「加碼」二四七席，總數達到一五三五席，創下歷屆全代會名額最高紀錄。

較原規劃再加247席 達1535席

國民黨十九全黨代表總數一一七六人，包括黃復興一○二席、一般九三四席、海外一百席、大陸地區四十席。黨中央此次則以落實「票票等值」精神提出規劃，黨代表總額一二八八人，包括一般名額九百個，黃復興二二八個，海外一百席，大陸地區六十席。

由於此方案讓黃復興與一般黨部的黨代表，從過去約一比十驟升為一比四，衝擊黨代表、中委、中常委選舉生態，因此許多中常委堅決反對。但反對派昨突然改變策略，過去力主黃復興名額只能微增的中常委李德維改口建議，基於黃復興的特殊需求，可增為二二八席，但基於地方黨部已辭退大量黨工，為彌補人力，各鄉鎮市區應各增加一名黨代表，也就是共增加三六八席。

他並強調，若要講「票票等值」，那海外、大陸地區黨代表員額，是否也應該依此標準計算？

不過，中常委呂謦煒、柯貞竹等人均發言反對，力主基於「票票等值」原則，若一般黨部再增加名額，黃復興應再增加九十三席，中常委蕭景田也質疑，李的建議等於又稀釋了黃復興黨代表的席次比率。

最後，在秘書長莫天虎協調建議下，一般黨代表由原規劃的九百席，增為一○九七席，黃復興名額也由規劃的二二八席，配合再提高到二七八席。

此外，有關黨魁選舉部分，原規定第一輪若無人達過半數門檻，須由得票前兩名進入第二輪對決，但昨會中討論後修正通過，屆時前兩名中有一人放棄，就不必舉行第二輪投票。