黨代表參選資格吵半天 下週再議
〔記者施曉光、溫于德／台北報導〕國民黨中常會上週通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本的入黨滿四個月，改為一年，引發黨內爭議，昨天中常會要確定上週會議紀錄時，引起冗長討論，黨主席洪秀柱與黨魁選舉競爭對手、副主席郝龍斌聯手要求翻案，但遭推動修改辦法、支持另一黨主席參選人吳敦義的中常委們反對，擁有人數優勢的挺吳派一度要求表決，洪則採拖延戰術，最後延至下週中常會再處理。
挺吳派促表決議事錄
洪秀柱採取拖延戰術
此一修改選舉辦法的風波也鬧進法院。在新辦法下，多名受限黨齡而無法參選的黨員昨赴台北地院聲請假處分，請求中常委提案不生效力及國民黨不能認定中常會決議生效，他們並批評，距選舉僅兩個月，突然修改沿用十六年的選舉辦法，「倉促又顢頇」。
主張修改辦法的中常委李德維昨強調，這次只是針對過去制度錯誤的修正，且隱含對人頭黨員問題的修正，以防範一些「有心人士」來參選黨代表，至於有黨員聲請假處分，他說：「很好，尊重司法也是一件好事，如果司法說不行，就沒話說了。」
中常委姚江臨也強調，黨代表選舉辦法的修訂屬於中常會權責，三月卅一日才要公告選舉，他並強調，確認會議紀錄，只能就文字做修改，不能推翻，況且上週主席裁定通過時，現場沒有反對意見，如果大家還有意見，就交付表決。
由於支持修改辦法的中常委人數有絕對優勢，洪秀柱不想表決，並強調中常會沒有表決慣例，但姚等堅持表決，洪只好喊休息五分鐘。再次開會時，姚等還是要表決，洪又再喊話請大家冷靜思考卅秒，是否要面對假處分的爭訟？「我們必須這樣鬧，法庭見嗎？」
最後，原本支持修改選舉辦法的中常委侯彩鳳等人建議，既然卅秒還不夠，不如就再冷靜一週，因此最後決議暫緩處理議事錄，並將本週與下週中常會視為一次會議，下週開會時再決定。
此外，黨主席參選人潘維剛昨再呼籲，為擴大參與，選出最適合的黨主席，應修改黨員繳納黨費辦法，放寬恢復黨籍黨員的黨費補繳金額，一律以新入黨標準只需繳交一年二百元黨費，不必回溯補繳最高四年八百元。
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