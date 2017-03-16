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馬洩密案》北院分案 殺警案法官唐玥中籤

2017-03-16

〔記者張文川、項程鎮／台北報導〕前總統馬英九在二○一三年「九月政爭」時涉洩密案，台北地檢署前天偵結起訴，昨移審台北地院。本案雖未達人工公開抽籤分案標準，但因是矚目案件，北院昨首次公開電腦抽籤分案程序，由曾承審信義區夜店殺警案的女法官唐玥中籤，廿七歲的唐玥是北院最年輕的法官，她得知中籤後只淡淡回應：「平常心看待。」

北院行政庭長廖建瑜說，依據北院刑事庭分案要點，此案為社會矚目案件，但涉案法條最重刑期為三年，因此分為「矚易字」，承審法官將獨任審理，不組合議庭。

北院最年輕法官

唐玥：平常心看待

唐玥為台大法律系、司法官學院五十三期畢業，二○一四年轟動一時的信義警分局偵查佐薛貞國在夜店遭六十多人圍毆致死案，唐玥擔任合議庭受命法官，審理期間合議庭將卷證全面電子化、委請學界規劃大型修復式司法、要求所有被告各寫廿篇作文，種種創新作法引發討論。

此外，多次替國民黨打官司的律師李永裕指稱，北檢前天引用最高法院一○一年度台上字第二九七○號刑事判決，指馬英九無法免責，據此起訴馬，但他透過司法院法學資料檢索系統，找不到這個判決，質疑北檢用「幽靈判決」來認定馬有保密義務，會有法律爭議。

最高院則表示，北檢引用的是刑事庭製作具有參考價值的裁判，因涉及國家機密，依法不能公開判決全文，但判決裡的法律見解不受限制、且已公布，並非「幽靈判決」或「不存在的判決」。

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  • 前總統馬英九教唆洩密案，遭到北檢起訴。台北地院昨進行電腦抽籤分案，由承審夜店殺警案的法官唐玥中籤。（記者廖振輝攝）

    前總統馬英九教唆洩密案，遭到北檢起訴。台北地院昨進行電腦抽籤分案，由承審夜店殺警案的法官唐玥中籤。（記者廖振輝攝）

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