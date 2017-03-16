馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭

2017-03-16

〔記者呂伊萱、曾韋禎／台北報導〕台北地檢署日前認定前總統馬英九涉刑法洩密、教唆洩密、通保法與個資法等罪，依法將馬起訴。立院國民黨團總召廖國棟昨率黨團書記長王育敏及立委賴士葆等人召開「憲政往生」記者會聲援馬，並批評檢方倒果為因辦案，更質疑為何「關說司法沒事、揭發關說有事」，痛斥民進黨搞政治鬥爭。

立法院民進黨團總召柯建銘反駁，他當初獲判無罪定讞的案子，一審也只判六個月，可易科罰金十八萬元，誰會為了十八萬元去關說？

他強調，馬政府為對付他，老早就藉吳建保假釋案開始監聽，聽到九月政爭爆發後還繼續監聽；馬還在颱風夜一聽到黃世銘求見就趕回官邸，這當然是紊亂權力分際的政治鬥爭。

廖國棟等國民黨立委在記者會表示，依據「國家機密保護法」相關規範，總統有解密權力，「既然如此，洩密罪從何而來？」民進黨窮盡洪荒之力要起訴馬，卻沒辦法用貪汙法辦馬，於是用洩密的罪名入人於罪，甚至在起訴書第一頁就認定馬是為了撤銷王金平黨籍，而啟動整起案件，根本是「先射箭再畫靶」，用已建立好的心證和立場，倒果為因辦案。

他們並質疑，準監委陳師孟近日對司法官放砲已造成寒蟬效應，合理懷疑這次起訴是政治追殺的動作。