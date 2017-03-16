洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解

2017-03-16

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九被控洩密等案期間，馬接受偵訊時，強調和前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強聚商，主要是處理政治問題，比如有部會首長涉入司法關說，將會負起政治責任須異動等，結果被檢察官隔離偵訊後打臉破解，檢方發覺三人根本沒在討論該些問題，無法採信馬的證詞，馬最後也遭起訴。

江宜樺、羅智強證詞與馬不同

馬當初在全案調查期間，以及遭起訴後發表回應的聲明，都提及找江宜樺、羅智強共商原因有二，一是該案可能影響行政院與立法院未來的關係，二是涉案的有部會首長，若將來有政治責任，可能會有異動。馬英九並說，江、羅二人都是做危機處理的人，以其二人身分，都不是不應該知道的人。

然而，江、羅的證詞卻與馬不同，檢察官詢問當晚有無談到法務部長接任人選時，兩人證稱「沒有」，顯示三人未將法務部長去留及接任人選納入討論核心，此案也非為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財經上的重大變故。

柯、王等人所涉與總統職權無關

檢方在起訴書上還進一步指出，縱如馬英九所言在處理閣員政治責任，但總統行使職權並非無限上綱，以前民進黨團總召柯建銘、王金平等人所涉全民電通關說案來說，柯、王屬國會自律範疇，前法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌若有失職或違法情事，也應由監察院提出彈劾案，再移送公務員懲戒委員會審理，這些與總統、行政院長、總統府副秘書長職權都沒關係。

檢方認為，馬英九只因與王金平等人有理念差異，在國家或人民並沒遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故等情狀，也不是為了維護國家安全或增進公共利益，竟逾越司法與政治應有分際，無故洩漏及教唆洩漏偵查中秘密、監察通訊所得應秘密的資料，及將柯建銘個人資料做蒐集之特定目的以外的利用，侵犯人民基本權利，所涉犯罪事實明確，而且查無阻卻違法的事由，因此犯行足堪認定。