洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九被控洩密等案期間，馬接受偵訊時，強調和前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強聚商，主要是處理政治問題，比如有部會首長涉入司法關說，將會負起政治責任須異動等，結果被檢察官隔離偵訊後打臉破解，檢方發覺三人根本沒在討論該些問題，無法採信馬的證詞，馬最後也遭起訴。
江宜樺、羅智強證詞與馬不同
馬當初在全案調查期間，以及遭起訴後發表回應的聲明，都提及找江宜樺、羅智強共商原因有二，一是該案可能影響行政院與立法院未來的關係，二是涉案的有部會首長，若將來有政治責任，可能會有異動。馬英九並說，江、羅二人都是做危機處理的人，以其二人身分，都不是不應該知道的人。
然而，江、羅的證詞卻與馬不同，檢察官詢問當晚有無談到法務部長接任人選時，兩人證稱「沒有」，顯示三人未將法務部長去留及接任人選納入討論核心，此案也非為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財經上的重大變故。
柯、王等人所涉與總統職權無關
檢方在起訴書上還進一步指出，縱如馬英九所言在處理閣員政治責任，但總統行使職權並非無限上綱，以前民進黨團總召柯建銘、王金平等人所涉全民電通關說案來說，柯、王屬國會自律範疇，前法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌若有失職或違法情事，也應由監察院提出彈劾案，再移送公務員懲戒委員會審理，這些與總統、行政院長、總統府副秘書長職權都沒關係。
檢方認為，馬英九只因與王金平等人有理念差異，在國家或人民並沒遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故等情狀，也不是為了維護國家安全或增進公共利益，竟逾越司法與政治應有分際，無故洩漏及教唆洩漏偵查中秘密、監察通訊所得應秘密的資料，及將柯建銘個人資料做蒐集之特定目的以外的利用，侵犯人民基本權利，所涉犯罪事實明確，而且查無阻卻違法的事由，因此犯行足堪認定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 三軍五校畢典南北輪流辦 明年陸官
- 《中英對照讀新聞》Japanese video says women who do their makeup while on commute are ’ugly’ 日本影片稱通勤時化妝的女人「很醜」
- 《直播瘋特企2》 手機直播App崛起 6大平台生死戰
- 美聯準會升息 3個月內第2次
- 不只飛彈 中國在西沙群島偷建港
- 大福彩頭獎連54摃
- 83歲阿公做粿 養活4障礙家人
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 六輕4期擴廠 3案合併重做環評
- 視同國安 美嚴審中企併農業食品業
- 屏東首座C級長照站 揭牌
- Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 《觀察筆記》南面為聖
- 年省27億加班費 國旅卡確定不取消
- 桃園有機蔬菜驗出農藥 2國小遭殃
- 〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢
- 聯準會升息後 美股收高
- 藻災 入侵外木山海域
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 新北有線電視 11月底告別類比訊號
- 最囧家庭亮相
- 要錢索手印 稅務員便民被當詐騙
- 才過2週又被丟滿菸蒂 夢多這麼做再次感動網友
- 舞蹈團來慶生 植物人有回應
- 南檢拘留室毒犯自戕 眼鏡架插進胸口
- 問題乳瑪琳 全國47校中鏢
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 礦業類股領軍 歐股攀升
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- 研製水下潛航器 中山大與俄締盟
- 川普稱遭竊聽 美眾院邀情治首長說分明
- 摩根大通：美國今年預期將升息3~4次
- 露點照攬客 國籍曝光屢被打槍
標題：洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email