高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私

2017-03-16

告發違規爭議 打行政訴訟

〔記者蔡彰盛、鄭瑋奇／綜合報導〕游姓女子去年四月開車行經中山高南下八十八．一公里處時，遭民眾提供行車紀錄器影像告發她違規行駛路肩，裁罰四千元。游女不服提行政訴訟，交通部國道高速公路局竟「假傳聖旨」，聲稱新竹地院審理需要，向遠通電收調閱游女ETC通行紀錄，法官聞訊震怒，不僅判決撤銷罰單 ，更直指此舉「已侵害民眾隱私」！

游女認為當天上午七點到下午一點是假日開放路肩行駛時間，民眾行車紀錄器時間若未經校準，她豈不冤枉？游女亦質疑未經她同意，高公局為何能調閱她的ETC紀錄？她的個資已受侵害。

代法官決行 調閱通行紀錄

法官調查，新竹區監理所為了查證當時游女行車紀錄，去函高公局調閱游女車子ETC資料，該局竟「代法官決行」，向遠通電收稱新竹地院「為交通違規案及執行法定職務等所必要，請儘速提供國道ETC相關資料」。事實上，法官從未透過監理所或高公局向遠通電收調閱ETC資料。

法官認為，政府設置ETC的目的在「電子收費」，除有重大犯罪刑事偵防等事宜，應禁止「法定目的外使用」，且ETC資料應受個人資料保護法保護，交通部此一行為，「已有侵害民眾隱私權之虞」！故不得做為證據。

不得做為證據 判撤銷罰單

法官認為，本案以民眾的行車紀錄器影像為舉發唯一證據，該紀錄器上時間標示是否準確已有疑義，在檢舉資料不完整明確，又無法查證下，判決撤銷罰單。

高公局表示，高公局是ETC資料的擁有者，若因辦案或監理所需要，發公文經審核過，就會轉函給遠通電收，協助調閱。

新竹區監理所表示，行車紀錄器為用路人行車安全所裝設，無偽造變造之必要。參考ETC相關資料，游女確實曾違規行駛路肩，原處分並無違誤。

遠通電收發言人蔡祐吉示，凡政府、警察、法院等機關需要調閱特定車輛行車資料，只要發公文，並經高公局同意，他們都會提供；至於個人，就只能調閱自己車輛的資料。

法界人士指出，游女若認為隱私受損，可對加害機關提起刑事訴訟及附帶民事賠償。