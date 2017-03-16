掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保

2017-03-16

患重度睡眠呼吸中止症

〔記者楊國文、項程鎮／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰，被控主導海外質押公司資產掏空一二七億元，一審被重判廿八年，鄧上訴高等法院後，以患有重度睡眠呼吸中止症，在看守所發作險些喪命聲請交保，高院認為鄧財力雄厚、政商人脈深厚，且有他國護照，有逃亡之虞，但考量其病情，裁准鄧以三億五千萬元交保、限制出境及定期向轄區派出所報到。

檢認有逃亡嫌疑提抗告

高檢署認為五十九歲的鄧文聰有高度逃亡嫌疑，仍有羈押必要，上週已提出抗告；最高法院昨表示依正常程序處理，尚未做出抗告裁定。

高院合議庭指出，抗告期間不影響交保的執行，換句話說，只要鄧文聰籌到三億五千萬元交保金，隨時可辦理交保手續回家；鄧至昨天為止，尚未提出交保聲請。

鄧一審判28年聲請交保

幸福人壽前董事長鄧文聰、黃正一等人，被控以投資之名，將幸福人壽資產匯往海外或質借變現，所得款項挪為私用，涉掏空資產一二七億元，一審將鄧重判廿八年，併科罰金九億元。鄧上訴高院後，除否認犯罪外，堅稱會隨傳隨到，數度聲請交保。

高院合議庭查出，鄧名下股票及房地等資產雄厚，其中股票依票面每股十元計算，達五億七千萬元，鄧也是中國上海佰威公司等國內外公司的負責人，在中國有深厚政商人脈，加上鄧還隱匿擁有多明尼加、布吉納法索護照情事，認定有逃亡之虞，均駁回其聲請。

今年二月底，鄧改以患有重度睡眠呼吸中止症，看守所並無足夠設備因應，恐危及性命，請求准予交保。

高院指出，鄧的犯行造成幸福人壽重大損失，嚴重危害國家金融秩序，且鄧海內外財力雄厚，仍有高度逃亡可能，但發現鄧去年八月深夜曾因睡眠呼吸中止症發作，導致呼吸困難，幸被舍友發現協助送醫，加上證人均已調查完畢，僅剩下循司法互助程序向海外調取證據，無羈押必要性，以重保等保全措施足以代替羈押，裁定鄧以三億五千萬元天價交保，及限制出境、出海和住居，鄧應於每天上午八至十時、晚上七至九時間，向大安分局敦南派出所報到。