前副總統隨扈 赴中經商變共諜
退役少校王鴻儒 曾任呂隨扈
〔記者余瑞仁、林慶川、涂鉅旻／綜合報導〕國安單位追查在台共諜有驚人發現！曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒（四十六歲），退伍後到中國經商時被中國國安單位吸收淪為共諜，返台後涉嫌發展組織，企圖慫恿昔日同袍、憲兵司令部中校情報官變節，意圖刺探憲兵司令部的國家情報機密，幸好事敗，檢方訊後將王鴻儒依違反國家安全法罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。
查台商何志強共諜案 追出王嫌
此案緣於調查局在九十九年二月破獲台商何志強被中國情報單位吸收為「細胞」，何志強頻繁接觸任職於國安局的昔日趙姓同窗，允以重金對價，要趙協助刺探「藏獨、法輪功情資」與我國「對日政策」、「秘密外交」、「紅花會（國安局海外及中國佈建人員）名單」及「國安局通訊衛星路由」等攸關國家重大利益的絕對機密，趙姓人員不為所動並向相關單位舉發，何志強事敗落網後，被檢方依違反國家安全法起訴，士林地院九十九年底認定其行為屬未遂犯，判處一年二月徒刑、緩刑二年。
調查局懷疑另有共諜組織，研判何志強在台還有組織與同夥，持續監控追查，經抽絲剝繭過濾後，赫然發現「更大尾的」，竟然是曾經擔任呂秀蓮隨扈的憲兵退伍少校王鴻儒。調查局與桃園檢方調查，王鴻儒是憲兵學校專科七十九年班畢業，在九十一年五月以上尉階級，由憲兵司令部借調到國安局特勤中心，擔任呂秀蓮的隨扈，直到九十二年十二月以特勤中心警安組少校退伍，他後來到中國經商，九十八年在中國上海市被天津市國安局人員「孫東」吸收，以協助在中國經商順利及提供高額工作費為餌擔任「細胞」，並與何志強返台為中國情報機構發展組織。
慫恿昔日同袍變節 事敗落網
調查局追查，王鴻儒與何志強返台後，多次邀宴王的昔日同袍、憲兵司令部曾姓中校情報官，企圖慫恿曾姓情報官變節，協助刺探、蒐集憲兵司令部的情報機密，收買手段包括允諾中國將給予退休俸數倍的報酬，若東窗事發也可提供前往中國發展的「保障」，還數度邀約曾姓情報官舉家前往新加坡接受旅遊招待，並可安排在新加坡與「孫東」會面，但曾姓中校不為所動，沒被收買變節。
調查局為求破解王男與何男的「組織縱深」以釜底抽薪，也擔心是否已有我方情報官員被中國收買，因此持續監控、調查，去年報請桃園地檢署指揮偵辦，十三日收網持拘票逮捕從中國返台的王鴻儒，也同步傳喚何志強到案，兩人訊後被移送桃園地檢署，王鴻儒十四日凌晨經桃園地院法官裁定收押禁見，何志強因前案已被判刑，訊後暫獲釋回。
據指出，調查局與檢方已掌握王、何二人在台的組織與活動樣態，有可疑共犯呼之欲出，預料這起共諜案將有後續發展。
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