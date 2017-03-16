不可分戶移轉 地租無優惠關鍵

2017-03-16

〔記者吳佳蓉、徐義平／台北報導〕針對台北市「華固新天地」住戶反映地租暴漲。財政部國產署官員解釋，癥結點在於地上權案分為兩種，一種是可「分戶移轉」，一種則不行；「華固新天地」屬於後者，這類案件產權都屬於建商公司，也就是華固，契約上房屋稅、地價稅的繳納主體均為華固，因此該案才會無法適用房屋稅或地價稅的自住稅率或優惠；若屬可分戶移轉的案件，則不會出現上述問題。

官員指出，站在政府角度，收地租的對象為華固、而非住戶，如果從華固那邊沒收到地租金，才會沒收保證金；至於建商與住戶如何分攤權利金、地租或營建成本，以及分攤方式合不合理，財政部無法介入。

華固建設總經理洪嘉昇則表示，簽約時已告知購屋民眾每年地租三．五％，且由購屋者繳納，若因地租暴漲而選擇退訂，華固會依照合約辦理。

但他也認為，地上權住宅的價值隨時間遞減，該案為七十年地上權住宅，也就是七十年後建物價值就歸零，持有稅不應比照一般住宅辦理；呼籲研擬適用地上權住宅的持有稅，可以隨價值遞減而跟著減緩。