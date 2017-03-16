地上權43坪宅 年繳地租10萬
公告地價漲 住戶雖未持有土地 卻成受災戶
〔記者何世昌／台北報導〕公告地價調漲波及國有地的地上權住宅開發案。近期將交屋的北市文山區「華固新天地」因公告地價漲幅高達四十九％，四十三坪房屋地租暴漲至近十萬元，六百多戶住戶雖未持有土地，但依「使用權益交易契約」需自行吸收地租，住戶苦不堪言組自救會向台北市議員徐弘庭陳情；徐質疑，台北市地政局刻意將國有地公告地價調高五至七成，導致地上權住宅住戶淪政策受害者，認為政府應凍漲。
北市府無意針對特案凍漲
北市地政局長李得全回應，地價是依據路段率等基礎調整，絕不會因國有、市有或私有而有差別；他說，北市共四十二萬筆土地，為什麼針對這塊地要凍漲？言下之意是不考慮凍漲。財政局長陳志銘則說，未來北市不再推出地上權住宅開發案。
位於北市羅斯福路六段的「華固新天地」，土地所有權人為財政部國產署，由華固建設取得開發權，興建財政部大樓及訓練中心，其餘用地開發為地上權住宅，共規劃七百戶，已交易九成，近期將交屋。
契約載明地租由住戶自付
徐弘庭指出，該處公告地價漲幅高達四十九％，較同路段一般住宅多出十％；由於合約明載住戶需自行支付地租，公告地價漲幅直接轉嫁給住戶。以一戶約四十三坪的房型為例，地租自六．四萬元暴漲至九．六萬元。
一位準住戶表示，因老人家上下樓梯不便，他邀父母各買一戶，方便就近照顧，不料現在地租暴漲，還要照顧父母，無法想像如何面對這麼重的負擔。還有一名單親媽媽說「聽天由命」，只能住到還付得出地租時。
除了「華固新天地」，北市尚有兩處地上權住宅開發案，分別是民權東路四段八十巷內的「吉美璞立」、台北車站旁的「京站」。徐弘庭調閱資料發現，「華固新天地」、「吉美璞立」土地產權均為國產署，公告地價漲幅分別是四十九％、七十一％；但「京站」產權屬北市府，調幅與一般住戶無異，僅廿三．七％；他質疑北市地政局有意調高國有地公告地價，導致地上權住宅住戶淪政策受害者，地政局應凍漲解套。
法務局主任消保官何修蘭表示，三月十日已邀華固建設、準住戶召開大型協調會，共廿七名準住戶代表出席；會議提出數項建議事項，並要求華固建設兩週內回覆法務局及準住戶。但何修蘭表示，檢視建案的廣告文宣品，內文已明載住戶需自行支付地租，初步判斷未涉及廣告不實。
面對這波公告地價調漲，「吉美璞立」出售困難，去年底宣布將地上權住宅轉為酒店式商務旅館，而「京站」因多為十餘坪小房型，相對衝擊較小。
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