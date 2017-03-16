| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
 首頁 > 焦點

消費動能降 管爺︰一例一休恐衝擊GDP

2017-03-16

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰台大產學合作團隊主持人之一、前國發會主委管中閔昨天直言，今年民間消費成長力道不如去年，原因之一就是一例一休的衝擊，且一例一休效應才剛開始，後續效應若持續擴散，可能減少民間消費及投資，進一步拉低今年的經濟成長率。

國泰台大團隊昨宣布調高今年台灣經濟成長率到二．一％。管中閔說，上調台灣今年的經濟成長率，主要是來自國外需求拉動台灣出口，但國內需求對經濟成長的拉動卻很低，應特別留意國內非經濟因素干擾，從而影響大家對經濟前景的預期，特別是對民間消費與民間投資的影響，其中一個就是一例一休帶來的衝擊。

管中閔分析，一例一休效應現在才剛開始，整體效應還沒有完全擴散；但現在企業界為了因應一例一休已產生非常多的調整，且從業界到地方政府，都已經有不一樣的意見表達出來，是否進一步衝擊民間消費力，確實值得特別注意觀察。

管中閔也提醒要特別留意夏日限電的問題。他強調，政府應給予更多供電的信心，讓企業不至於減少投資，否則一例一休效應加上夏日限電，將減少民間消費及投資，進一步影響今年的經濟成長表現。

管中閔說，一例一休造成推升漲價的情況已非常清楚，行政院長林全自己都說漲價是必然的，現在只是看漲價幅度會到甚麼程度，但一例一休的民間漲價看來應不至於快速推升台灣的通膨率到央行警戒程度，因此預估央行今年若要升息，較大部分是考慮國際情勢。

廣告
  • 前國發會主委管中閔。（記者陳志曲攝）

    前國發會主委管中閔。（記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：消費動能降 管爺︰一例一休恐衝擊GDP


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.