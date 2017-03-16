消費動能降 管爺︰一例一休恐衝擊GDP
2017-03-16
〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰台大產學合作團隊主持人之一、前國發會主委管中閔昨天直言，今年民間消費成長力道不如去年，原因之一就是一例一休的衝擊，且一例一休效應才剛開始，後續效應若持續擴散，可能減少民間消費及投資，進一步拉低今年的經濟成長率。
國泰台大團隊昨宣布調高今年台灣經濟成長率到二．一％。管中閔說，上調台灣今年的經濟成長率，主要是來自國外需求拉動台灣出口，但國內需求對經濟成長的拉動卻很低，應特別留意國內非經濟因素干擾，從而影響大家對經濟前景的預期，特別是對民間消費與民間投資的影響，其中一個就是一例一休帶來的衝擊。
管中閔分析，一例一休效應現在才剛開始，整體效應還沒有完全擴散；但現在企業界為了因應一例一休已產生非常多的調整，且從業界到地方政府，都已經有不一樣的意見表達出來，是否進一步衝擊民間消費力，確實值得特別注意觀察。
管中閔也提醒要特別留意夏日限電的問題。他強調，政府應給予更多供電的信心，讓企業不至於減少投資，否則一例一休效應加上夏日限電，將減少民間消費及投資，進一步影響今年的經濟成長表現。
管中閔說，一例一休造成推升漲價的情況已非常清楚，行政院長林全自己都說漲價是必然的，現在只是看漲價幅度會到甚麼程度，但一例一休的民間漲價看來應不至於快速推升台灣的通膨率到央行警戒程度，因此預估央行今年若要升息，較大部分是考慮國際情勢。
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