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暫不修法 行政院堅守立場

2017-03-16

〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕一例一休新制上路後爭議不斷，行政院面臨來自各方要求修法調整的壓力；政院高層昨表示，政院目前確實是面對壓力，但必須挺得住，否則會「開花」，若立即修法調整，勢必引發勞工團體大反彈。

黨政高層昨也透露，蔡英文總統一月份邀請工總理事長許勝雄到總統府溝通一例一休時，許曾抱怨一例一休內容，林全當場反問：「為何大家修法時都不表達意見呢？」林全並要企業回去與勞方多溝通。

據了解，一例一休上路後，各方反彈聲浪不斷，行政院面臨來自基層縣市長、立委等要求修法調整一例一休的壓力，不過，政院高層說，這股壓力，政院必須挺得住，現階段也很難透過修法，將大幅加碼的加班費再往下修，因為勞工團體將大反彈，政院無意開闢新戰場。

民進黨團昨表示，當初修法的初衷就是要讓勞工多休息，現有不瞭解的就要多溝通、找出問題，而非嗆聲要自外於國家的法律規範。黨團書記長李俊俋引述「地方制度法」指出，地方自治事項不得逾越法律規範，沒有任何地方政府可以置身於現行的法律之外。

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  • 一例一休爭議延燒，民進黨立院黨團要求地方政府配合中央實行。（記者陳志曲攝）

    一例一休爭議延燒，民進黨立院黨團要求地方政府配合中央實行。（記者陳志曲攝）

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