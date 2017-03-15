檢：馬在文件上「紅筆畫線」

2017-03-15

馬辯「沒打開…一段一段看」

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，洩漏有關時任檢察總長黃世銘所提供的「專案報告」，並教唆黃另向江洩密；檢方開庭時，馬不認罪，供稱「沒打開報告一段一段看」；但檢方發現，馬不但有看，還對報告中的關鍵字句使用「紅筆畫線」、「框線」註記，認定馬未吐實。

依檢方認定馬所涉犯行，可分為二○一三年八月卅一日及九月四日兩階段，前段馬涉向江、羅二人，洩漏黃面報的偵查中機密，涉洩密及違反通保法；後段涉教唆黃違背檢察一體及偵查不公開原則，向江洩漏偵查機密，涉及教唆洩密及違反通保法；兩階段均同時洩漏被調查涉司法關說案的立委柯建銘的個資，均違反個資法。

馬召江、羅 轉述偵查機密

前段所涉洩密部分，最關鍵的就是馬涉在黃提交的報告上，以手寫畫線、打圈及框框等方式，在包括「將陸續傳喚王院長、柯委員」等關鍵偵查字句下方註記，此鐵證顯示馬明知黃報告的內容，包括對柯建銘實施通訊監察譯文等，均屬應保密的偵查秘密，卻仍召江、羅二人進官邸，經口語轉述洩漏偵查進度及機密，此舉已涉起訴所載三大罪。

馬反駁，他對於報告上的註記沒印象，也不記得黃所交報告上有無此筆跡；對於特偵組當時可能傳訊時任立法院長王金平、立委柯建銘、法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌等偵查行動，馬也稱沒印象黃有向他報告；至於被控教唆黃向江洩密一事，馬辯稱黃跳過直屬長官江宜樺向他面報，他才請黃依程序及體制另向江說明。

馬為強調其要求黃向江報告偵辦中案情，並非無故而是具正當性，還抬出憲法護身，指司法關說案牽涉法務部長的政治責任及去留，各部會首長任命依憲法規定屬總統及行政院長共同職責。

偵查不公開原則 棄之不顧

對於馬的說法，北檢另傳江宜樺、羅智強、黃世銘等三人作證，江、羅均證稱，馬找二人進官邸時談到，黃世銘曾向馬面報，指特偵組正調查司法關說案等內情；江還說，馬當時一邊翻資料一邊說，但沒把資料給他們看。黃、江另證稱，同年九月四日，馬指示黃另向江報告，黃為此備妥三份含柯建銘通聯紀錄、通聯基地台位置及柯與他人通話的通訊監察譯文等偵查秘密，以及有關柯的個資到江的辦公室說明。

北檢認為，檢察總長並無向行政院長報告偵查中個案的權責，馬英九可選擇合法方式處置，或等偵查完畢依法定程序簽報責任歸屬再究責，不能以「江宜樺是黃世銘的直屬長官」、「我請他補這個程序」寥寥數語，即棄檢察一體及檢察總長應遵守偵查不公開之原則而不顧，正當化其犯行。

關於報告上筆跡，檢方傳訊當初馬英九為黃世銘被控洩密案赴北檢作證時，訊問馬的檢察官張智堯作證；張證稱馬當庭提交的報告上已有紅筆註記；經調閱偵訊光碟，影像中該文件的關鍵字句下確有註記；且馬供稱沒將報告給其他人、黃也證稱交給馬的報告上沒註記，因此推定相關註記是馬所為，馬所辯未注意報告中所載後續偵查作為等語不足採信。