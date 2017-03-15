馬：會到法院 為公理奮鬥

2017-03-15

〔記者吳柏軒、施曉光／台北報導〕台北地檢署昨以洩密等罪嫌起訴前總統馬英九，馬英九昨對此強調，「我對我的清白有信心！」他認為當時是進行一般公務處理，不涉及犯罪，將在法庭證明，也盼法院秉公處理。

馬並質疑：「關說司法個案的立委沒事，但是處理關說醜聞的人卻被起訴，這真是公理何在？」強調一定會到法院，為了公理奮鬥到底。

馬英九昨下午出席台大哈佛論壇活動後受訪說，遺憾檢察官在偵查階段沒有了解他的說明，關說事件發生後，當時檢察總長黃世銘來報告，但因涉及立法院高層與相關部會，一旦曝光是「世界級的醜聞」，因此必須請行政院長、總統府幕僚共商因應之道。

對自己清白有信心 將在法庭證明

馬說，邀他們商討的原因，一是關說案會影響到行政與立法兩院未來關係，也影響政院送審法案進度，因此須請當時行政院長江宜樺來家中共商；二是關說案中有部會首長涉案，如果將來有政治責任，可能涉及職務異動，而憲法第五十六條明定，部會首長去留是總統與行政院長共同職責。

馬認為，在上述情況下，找江宜樺、羅智強來做危機處理，針對萬一真的讓關說醜聞曝光，要如何處置，這是一般公務處理，不涉及犯罪，認定江、羅兩人也都不是「不應該知道的人」，馬並重申：「我對我的清白有信心！」希望未來法院能夠真正的秉持公平正義，來做出正確的判決。

北檢昨上午宣布起訴馬後，馬英九方面先由馬辦發言人徐巧芯回應，強調執行元首依據憲法的職權，根本不應該構成犯罪。稍晚，馬英九本人除出面受訪回應之外，也在臉書以「公理何在？公道何在？」為題再做說明。