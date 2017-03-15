馬王政爭衍生官司一串
2017-03-15
〔記者張文川／台北報導〕三年半前引爆的「馬王九月政爭」餘波盪漾，全案衍生多起刑事、民事官司，除了前總統馬英九的兩起洩密官司還在一審階段，全案始作俑者、前檢察總長黃世銘，已被依洩密罪判有罪、判刑一年三月定讞，前立法院長王金平的捍衛黨籍訴訟也已勝訴定讞；立委柯建銘、前高檢署檢察官林秀濤，各自向黃世銘提起民事求償，一審也皆獲判勝訴。
柯建銘 林秀濤向黃求償都勝訴
當年總統兼黨主席的馬英九，以「大是大非」口號坐鎮中央黨部強力主導「鍘王」，考紀會決議撤銷王金平的黨籍，並火速於同日送達中選會，急欲拔除王金平的不分區立委資格與立法院長寶座。
王金平提出「確認黨籍存在」民事訴訟並提緊急假處分，北院先裁定在「本訴」定讞前，王仍暫保黨籍，高院也駁回抗告，使王得以暫保立院龍頭身分與馬纏鬥；本訴一、二審也判王勝訴，王一路連勝到底。國民黨上訴至最高院後，地方選舉重挫，馬辭黨主席，接任的朱立倫未再委任律師續打三審，因不符法定程序，最高院即以程序駁回上訴，王勝訴定讞。
刑事方面，黃世銘被依洩密罪判刑一年三月、可易科罰金四十五萬元定讞；柯建銘自訴控告馬當年九月一日凌晨教唆黃世銘第二度洩密，馬並在考紀會前開記者會批柯關說，涉誹謗，此兩部分，北院日前已辯結，定本月二十八日宣判。
而馬被控當年八月三十一日晚間聽完黃的初次報告後，馬上召來江宜樺、羅智強向兩人洩密，九月四日，馬又教唆黃世銘向江宜樺洩密，使原本不打算向江報告的黃世銘「奉命」向江報告；此兩個犯罪區塊就是北檢昨起訴的範圍。
民事方面，柯建銘、林秀濤分別向黃世銘求償，由不同法官審理，兩庭不約而同在去年十月底同日宣判，判黃世銘應賠償柯六十二萬元，應賠償林母女三十萬元。兩案現二審審理中。
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