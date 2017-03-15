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馬被起訴 法界：意料之內

2017-03-15

〔記者黃欣柏、項程鎮／綜合報導〕前總統馬英九涉洩密及教唆洩密案遭起訴，法界咸認「不意外」，台大法律系前教授陳志龍認為，馬遭起訴只是「基本而已」；律師黃帝穎指出，馬被起訴是「正常的法律邏輯」，後續還有大巨蛋案、馬習會洩密案和前檢察總長黃世銘偽證等案，都有待審檢進一步訴追與釐清。

陳志龍表示，本案爭點主要在於總統職權部分，過去黃世銘曾辯稱總統依憲法有權協調五院糾紛，但這部分與洩漏偵查中秘密毫無關係。

陳志龍說，憲法確實規定總統有協調五院的權力，但即使五院有問題，也不應該由檢察總長出面，若回歸教唆洩密罪的構成要件，黃世銘確實在馬的教唆下洩漏偵查中秘密，檢方起訴理所當然，但預料未來馬在法庭上會有許多攻防。

黃帝穎指出，馬觸犯教唆洩密罪的犯罪事實，在黃世銘被高等法院判處有罪確定的判決書中，已勾勒得很清楚，北檢起訴馬只是把判決再重新建構，讓真相更清楚展示出來。

「馬犯罪事實 在黃世銘判決書中已勾勒清楚」

律師周武榮認為，黃世銘在洩密案中曾供稱，接到馬英九的指示後，向行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強報告案情，此部分已由法院所明知並做出判決，雖然黃在北檢調查馬的教唆洩密案時一度改口，但刑法實務上多採「案重初供」原則，最重視一開始的供詞。

周武榮也說，黃世銘洩密案既已調查完備且判決定讞，除非北檢找到足以推翻前案的新事證，否則不會做出相違背的處分，因此，馬被起訴在意料之內。

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  • 台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件偵結，認定馬英九涉嫌洩密等罪，將他起訴。馬昨下午出席台大哈佛論壇時，受訪表示對自己清白有信心，會到法院奮鬥到底。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件偵結，認定馬英九涉嫌洩密等罪，將他起訴。馬昨下午出席台大哈佛論壇時，受訪表示對自己清白有信心，會到法院奮鬥到底。（記者羅沛德攝）

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