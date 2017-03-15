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總統剋星 周士榆辦過三卸任元首

2017-03-15

〔記者黃欣柏、謝君臨、林慶川／台北報導〕前總統馬英九昨被依違反通訊保障及監察法等罪起訴，承辦此案的檢察官之一周士榆，早在十年前擔任特偵組檢察官時，也參與協辦馬英九特別費案，並將馬起訴；十年後，兩人再度於偵查庭上碰頭，且馬英九這次又栽在周士榆手裡。

司法官訓練所第三十九期結業的周士榆，曾參與偵辦股市禿鷹、名醫林政誠遭綁架、兆豐銀涉洗錢等重大案件，並協辦馬英九特別費案、陳水扁國務機要費案及李登輝國安密帳案。由於檢察生涯一共起訴過三任卸任元首，常被稱為「總統剋星」，因辦案經驗受上級青睞，這回再度參與馬教唆洩密案的偵辦。

台大法律系畢業的周士榆，也具有財經及會計專長，擁有證券及期貨營業員等專業證照。他曾是高等法院檢察署查緝黑金行動中心（即特偵組前身）及特偵組的檢察官，辦案能力備受肯定，被認為是前查黑中心檢察官、現任法務部智庫「法務政策諮詢小組」執行長陳瑞仁栽培出來的「辦案型檢察官」。

北檢這回派出六人團隊合力偵查馬案，均為一時之選，除擔任「吉組」主任檢察官的周士榆，還包括同組檢察官梁光宗、曾揚嶺、檢肅黑金專組「忠組」主任檢察官陳佳秀，以及「愛組」檢察官鄧巧羚與「仁組」檢察官劉怡婷。梁光宗現另偵辦馬被控洩漏馬習會機密案、黃世銘被控偽證案；曾揚嶺則承辦馬被控圖利富邦銀逾三百億元案。

再起訴馬 周：平常心

對於再次起訴馬英九，周士榆昨表示「平常心」面對，但也坦言「可以不要的話最好不要」、「誰會喜歡辦這種案子」，字裡行間透露已為此案耗盡心力。

梁光宗說，本案與前總統處理國家事務的憲政分際有關，內心壓力與資訊蒐集上必定有所不同，團隊成員討論上百次後，將所有資訊攤開，才能做出最後的結論。

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  • 周士榆（資料照）

    周士榆（資料照）

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